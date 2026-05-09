مع دخول مشروع المونوريل Monorail الخدمة في مصر ضمن منظومة النقل الذكي الحديثة، يتزايد الاهتمام عالميا بهذا النمط من وسائل المواصلات، الذي بات أحد أبرز حلول المدن الكبرى لمواجهة الازدحام المروري، بفضل سرعته وكفاءته واعتماده على مسارات مرتفعة تفصل حركة القطارات عن الطرق التقليدية.

وتتنوع تجارب الدول في استخدام المونوريل بين أنظمة نقل جماعي داخل المدن، وأخرى ذات طابع سياحي داخل المناطق الترفيهية، وصولا إلى شبكات متكاملة تخدم ملايين الركاب يوميا ضمن منظومات نقل حضرية متطورة.

وتستعرض "مصراوي" أبرز نماذج المونوريل حول العالم، والتي جاءت على النحو التالي:

المونوريل في اليابان

تعد اليابان من الدول الرائدة في تشغيل أنظمة المونوريل، خاصة في مدن مثل طوكيو وأوساكا، حيث تتميز هذه الشبكات بالدقة العالية والانضباط في المواعيد وكفاءة التشغيل.

ويعد خط تشيبا المعلق من أبرز الأمثلة عالميا، بطول يصل إلى 15.2 كيلومترا، وهو الأطول من نوعه، حيث يمنح الركاب تجربة فريدة بإطلالة بانورامية على المدينة من مسارات مرتفعة.

المونوريل في الصين

تمتلك الصين واحدا من أكبر أنظمة المونوريل في العالم، لا سيما في مدينة تشونغتشينغ ذات الطبيعة الجبلية، حيث يمثل المونوريل حلا عمليا لتجاوز التضاريس الصعبة.

وتخدم هذه الشبكات ملايين الركاب يوميا ضمن منظومة نقل متكاملة تضم المترو والقطارات السريعة، مع توسعات مستمرة في خطوط جديدة.

المونوريل في الإمارات

في دبي، يعد مونوريل نخلة جميرا من أبرز المشروعات السياحية، بطول يقارب 5 كيلومترات، حيث يربط أجزاء الجزيرة الاصطناعية، ويتيح للزوار إطلالات مباشرة على أبرز معالم المدينة الساحلية.

المونوريل في الولايات المتحدة

يستخدم مونوريل لاس فيجاس بشكل أساسي في المناطق السياحية، بطول يتجاوز 6 كيلومترات، حيث يربط بين الفنادق الكبرى والمراكز الترفيهية، ويخدم ملايين الزوار سنويا.

المونوريل في ماليزيا

في كوالالمبور، يلعب المونوريل دورا محوريا في تقليل الازدحام داخل المدينة، بطول يقارب 8.6 كيلومترات، ويربط المناطق التجارية والسياحية الحيوية في قلب العاصمة.

المونوريل في البرازيل

تشهد مدينة ساو باولو تنفيذ مشروعات مونوريل جديدة ضمن خطة لتطوير النقل العام وتقليل الضغط المروري، في واحدة من أكبر مدن أمريكا اللاتينية.

المونوريل في مصر

يعد مونوريل القاهرة الكبرى من أكبر مشروعات النقل الحديثة في المنطقة، بطول يقارب 100 كيلومتر، حيث يربط بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، ضمن منظومة النقل الذكي التي تستهدف دعم التوسع العمراني وتسهيل الحركة داخل القاهرة الكبرى.

ويتكون المشروع من خطين؛ الأول هو مونوريل شرق النيل الذي يربط مدينة نصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم تشغيله وافتتاحه للجمهور في 6 مايو 2026، بينما يأتي الخط الثاني مونوريل غرب النيل "أكتوبر" بطول يقارب 43.8 كيلومترا، والذي يربط مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد بمناطق الجيزة والقاهرة، وهو قيد التنفيذ.

