الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

- -
22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

3 تغييرات.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

كتب : هند عواد

12:36 م 09/05/2026
يجري معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 3 تغييرات على تشكيلته أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ويحل الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري، في العاشرة مساء اليوم على ملعب 5 يوليو، في إطار منافسات ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

يدفع معتمد جمال بمحمود حمدي الونش، في خط الدفاع ويفاضل بين محمد إسماعيل ومحمد إبراهيم في الجهة اليمنى.

ويجري معتمد جمال تغييرين في وسط الملعب والهجوم، بالدفع أحمد ربيع بدلا من محمد شحاتة وشيكو بانزا بدلا من آدم كايد.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - محمود الونش - محمد إسماعيل/محمد إبراهيم

خط الوسط: أحمد فتوح - أحمد ربيع - عبد الله السعيد

خط الهجوم: شيكو بانزا - ناصر منسي - عدي الدباغ

مع بدء هدنة أوكرانيا.. روسيا تقيم عرض "يوم النصر" بشكل مصغر "فيديو- صور"
مع بدء هدنة أوكرانيا.. روسيا تقيم عرض "يوم النصر" بشكل مصغر "فيديو- صور"
غادة عبدالرازق تستعرض أناقتها.. والجمهور: "ليش تغير شكلك"- صور
غادة عبدالرازق تستعرض أناقتها.. والجمهور: "ليش تغير شكلك"- صور

بترول أسيوط.. كيف عاد إلى الدوري الممتاز بعد 16 عامًا من الغياب؟
بترول أسيوط.. كيف عاد إلى الدوري الممتاز بعد 16 عامًا من الغياب؟
ماكرون ليس الأول.. من هم الرؤساء الأجانب الذين زاروا الإسكندرية؟ -صور
ماكرون ليس الأول.. من هم الرؤساء الأجانب الذين زاروا الإسكندرية؟ -صور
دعاية انتخابية ومبلغ ضخم.. تحرك تركي لضم محمد صلاح
دعاية انتخابية ومبلغ ضخم.. تحرك تركي لضم محمد صلاح

