يجري معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 3 تغييرات على تشكيلته أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ويحل الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري، في العاشرة مساء اليوم على ملعب 5 يوليو، في إطار منافسات ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

يدفع معتمد جمال بمحمود حمدي الونش، في خط الدفاع ويفاضل بين محمد إسماعيل ومحمد إبراهيم في الجهة اليمنى.

ويجري معتمد جمال تغييرين في وسط الملعب والهجوم، بالدفع أحمد ربيع بدلا من محمد شحاتة وشيكو بانزا بدلا من آدم كايد.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - محمود الونش - محمد إسماعيل/محمد إبراهيم

خط الوسط: أحمد فتوح - أحمد ربيع - عبد الله السعيد

خط الهجوم: شيكو بانزا - ناصر منسي - عدي الدباغ

