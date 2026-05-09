أعلن خلف خلف الزناتي، رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين، خلال الجمعية العمومية للصندوق التي انعقدت اليوم السبت 9 مايو 2026، زيادة الميزة التأمينية للمعلمين الذين بلغوا سن المعاش لتصل إلى 60 ألف جنيه، بزيادة قدرها 10 آلاف جنيه.

من المقرر، وفقل لـ"الزناتي"، صرف الزيادة للمعلمين الذين خرجوا على المعاش اعتبارًا من 1 يناير 2026 بدءًا من الغد.

وأوضح "الزناتي" أن مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين ملتزم منذ عام 2014 بتطبيق زيادة سنوية في الميزة التأمينية، بعد دراسات اكتوارية دقيقة وتحت إشراف الأجهزة المعنية بالدولة.

وأضاف في كلمته أمام الجمعية العمومية، التي عقدت بمقر الصندوق بالجزيرة في القاهرة، أن إدارة الصندوق نجحت في الحفاظ على أموال المعلمين وتنميتها وتعظيم الاستفادة منها، وتحويلها إلى مصدر استقرار حقيقي لأعضاء الصندوق وأسرهم.

وأشار إلى أن الصندوق شهد منذ توليه المسؤولية عملية تطوير شاملة قائمة على الإدارة الرشيدة والتخطيط العلمي والدراسات الاكتوارية، والعمل المؤسسي القائم على تلبية احتياجات المعلمين، بعيدًا عن الشعارات، وقريبًا من الواقع العملي.

ولفت الزناتي إلى أن الصندوق نجح في إنشاء أصول قوية ومتنوعة وتعظيم قيمتها بشكل غير مسبوق، وتحويلها إلى استثمارات تحقق عوائد مستقرة ومتنامية، بما يضمن استدامة الموارد والقدرة على التوسع في الخدمات والمزايا.

وقال إن الميزة التأمينية كانت تبلغ 13 ألف جنيه فقط في عام 2014، قبل أن تبدأ رحلة التطوير السنوي حتى وصلت اليوم إلى 60 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذه الزيادات ليست مجرد أرقام مالية، بل رسالة وفاء للمعلم المصري وتأكيد على دور الصندوق في تحسين أوضاع أعضائه.

كما أوضح أن التطوير لم يقتصر على الميزة التأمينية فقط، بل شمل التوسع في خدمات متعددة، منها القروض الحسنة بدون فوائد، وقروض الزواج، وقروض التعليم، ودعم الحج والعمرة، إلى جانب المنح والإعانات الاجتماعية، وإعانات الوفاة والكوارث، ودعم الحالات المرضية والظروف الطارئة.

وأكد أن الصندوق شهد تطويرًا في آليات العمل والخدمات، وتحديثًا للنظم المالية والإدارية، وتيسيرًا لإجراءات الصرف، بما يضمن السرعة والعدالة والحفاظ على كرامة المعلمين.