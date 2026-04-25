على قد الإيد.. أرخص 4 وجهات لشهر العسل بأسعار تبدأ من 2500 جنيه

كتب : أسماء العمدة

05:30 م 25/04/2026
    جورجيا
    فيتنام
    تركيا

مع ارتفاع تكاليف السفر عالميا، أصبح البحث عن قضاء شهر العسل بتكلفة اقتصادية، ضرورة ملحة لكثير من الأزواج الجدد، خاصة في ظل الضغوط المادية بعد الزواج.

ولا تزال هناك وجهات سياحية حول العالم تجمع بين الرومانسية والتكلفة المناسبة، بل وتقدم تجربة قد تنافس أشهر الوجهات العالمية.

ما هي أرخص الوجهات السياحية في العالم؟

في هذا التقرير، نستعرض أرخص الدول لقضاء شهر العسل، حسب ما ورد عبر موقعي، عبر مواقعي مثل Booking وAgoda.

إندونيسيا (بالي)

جزيرة استوائية ساحرة، تجمع بين الشواطئ الخلابة والمعابد والمنتجعات الفاخرة بأسعار أقل من أوروبا.

الأسعار بالجنيه المصري

تبدأ من 7500 إلى 17500 جنيه يوميا للزوجين، بينما هناك فنادق اقتصادية، من 750 إلى 1500 جنيه لليلة، وتتميز بفلل خاصة بحمامات سباحة، وطبيعة رومانسية مميزة.

تركيا

واحدة من أقرب الوجهات للعرب، وتتميز بتنوعها بين المدن التاريخية والطبيعة الساحرة.، بينما الأسعار بالجنيه المصري، من 4000 إلى 10000 جنيه يوميا للزوجين، وتتميز بفنادق 3–4 نجوم بأسعار من 2000 إلى 5000 جنيه.

جورجيا

وجهة أوروبية اقتصادية، تشتهر بالجبال والطبيعة الهادئة، بينما الأسعار بالجنيه المصري، من 3000 إلى 7500 جنيه يوميا للزوجين، وفيها فنادق من 1250 إلى 2500 جنيه، وتتميز بطبيعة خلابة، إجراءات سفر سهلة ومريحة.

فيتنام

وجهة آسيوية مميزة لعشاق الطبيعة والثقافة، وتعد من الأرخص عالميا، بينما الأسعار بالجنيه المصري، من 2500 إلى 6000 جنيه يوميا للزوجين، والطعام من 100 إلى 250 جنيه للفرد، وتتميز بتكلفة منخفضة جدا، ومناظر طبيعية رائعة وخلابه، وأيضا تجربة مختلفة.

