كتبت- نرمين ضيف الله:

تُعد مصر واحدة من أبرز الوجهات التي تجذب عشاق المغامرات والسفر وسط الطبيعة، إذ تمتلك مساحات صحراوية شاسعة تجمع بين الكثبان الرملية الذهبية، والواحات الخضراء، والجبال الملونة، فضلًا عن الليالي الساحرة تحت السماء المرصعة بالنجوم.



وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت رحلات السفاري في مصر تجربة مفضلة لمحبي الاستكشاف والهدوء بعيدًا عن صخب المدن.

سيوة.. واحة السحر والطبيعة



تأتي واحة سيوة ضمن أشهر وجهات السفاري في مصر، لما تتمتع به من طبيعة ساحرة تجمع بين العيون الطبيعية والبحيرات المالحة والكثبان الرملية الضخمة، ويستمتع الزوار هناك برحلات سيارات الدفع الرباعي فوق الرمال، إلى جانب التخييم ومشاهدة غروب الشمس في قلب الصحراء، بحسب "egypt-inbound".



كما تشتهر سيوة بمعالم تاريخية مثل معبد آمون وقلعة شالي القديمة، فضلًا عن أجواء البدو التي تمنح الرحلة طابعًا مميزًا ومختلفًا.

الصحراء البيضاء.. عالم من الصخور العجيبة

الصحراء البيضاء واحدة من أكثر الأماكن غرابة وجمالًا في مصر، إذ تتميز بتكوينات صخرية بيضاء تبدو وكأنها منحوتات طبيعية وسط الرمال. ويصفها كثير من السائحين بأنها أشبه بكوكب آخر بسبب أشكالها الفريدة.



وتشمل رحلات السفاري هناك التخييم الليلي، وإقامة حفلات بدوية بسيطة، ومشاهدة السماء الصافية المليئة بالنجوم، إلى جانب رحلات الاستكشاف بسيارات الدفع الرباعي، بحسب Egypt Tours Plus.

سفاري سيناء.. الجبال والرمال الذهبية



تُعتبر شبه جزيرة سيناء من أبرز المناطق المناسبة لعشاق السفاري، خاصة في مناطق سانت كاترين ودهب ونويبع وتمتزج هناك الجبال الملونة مع الوديان والرمال الذهبية في مشهد طبيعي يخطف الأنظار.



وتشمل الرحلات عادة ركوب الجمال، والتخييم في الوديان، ومشاهدة شروق الشمس من قمم الجبال، إلى جانب التعرف على الحياة البدوية التقليدية.

لماذا تجذب رحلات السفاري السياح؟



تتميز رحلات السفاري في مصر بالتنوع الكبير، إذ تمنح الزوار فرصة للاستمتاع بالطبيعة والتاريخ والثقافة البدوية في آن واحد، كما توفر تجربة مختلفة بعيدًا عن الرحلات التقليدية، خاصة مع انتشار التخييم الليلي ورحلات المغامرات والتصوير وسط المناظر الطبيعية الفريدة.



ويرى كثير من محبي السفر أن السفاري في مصر ليست مجرد رحلة ترفيهية، بل تجربة تمنح شعورًا بالهدوء والانفصال عن ضغوط الحياة اليومية.

