إعلان

تبتلع كل شيء.. 4 أسرار عن أخطر المسطحات المائية في العالم (صور)

كتب : آلاء نبيل أحمد

09:30 م 22/04/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    بحيرة الغليان
  • عرض 3 صورة
    بحيرة ميشيجان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رغم جمال البحيرات الموجودة حول العالم، إلا أن بعضها من أخطر الأماكن التي يمكن أن تهدد حياة الإنسان، فخلف المياه الهادئة، تختبئ مخاطر مثل التيارات القوية أو الغازات السامة.

لذا في هذا التقرير، نتعرف على أخطر البحيرات التي يجب الحذر منها، وفقا لما ذكره موقع "A Z animals".

لماذا تعد بحيرة ميشيجان أخطر البحيرات في أمريكا؟

تعد بحيرة ميشيجان واحدة من البحيرات العظمى في أمريكا الشمالية، وهي الأكثر تسجيلا لحالات الغرق سنويا بينها، ويرجع ذلك إلى التيارات القوية وارتفاع منسوب المياه، ما يجعل السباحة فيها محفوفة بالمخاطر، كما أن شكلها الجغرافي يزيد من احتمالية تشكل تيارات سحب مفاجئة وقاتلة، خاصة بالقرب من الأرصفة والموانئ، حيث تجرف هذه التيارات السباحين بعيدا عن الشاطئ، وتعد فترة الخريف، لا سيما شهري أكتوبر ونوفمبر، الأكثر خطورة بسبب اشتداد الأمواج والتيارات، ورغم ذلك تظل البحيرة وجهة سياحية شهيرة.

كيف تتحول بحيرة الغليان إلى " قدر يغلي" طبيعي؟

تقع بحيرة الغليان في جزيرة دومينيكا، وتعتبر من أخطر الظواهر الطبيعية في العالم، حيث تبدو مياهها وكأنها في حالة غليان مستمر، محاطة بسحب كثيفة من البخار، نتيجة النشاط البركاني تحتها، وتتراوح درجة الحرارة عند أطرافها بين 82 و92 درجة مئوية، بينما لا يمكن قياس حرارة مركزها لشدة الغليان.

كما أن الهواء المحيط بها مشبع بالحرارة والغازات الكبريتية الخانقة، وشهدت البحيرة حوادث مأساوية، أبرزها وفاة متسلقين عام 1900 بعد تعرضهما لانبعاث غازي مفاجئ.

لماذا تعتبر بحيرة كاراتشاي من أخطر الأماكن على الأرض؟

تصنف بحيرة كاراتشاي في روسيا كواحدة من أكثر المناطق تلوثا في العالم، نتيجة التخلص من النفايات النووية فيها منذ عقود، وتحتوي البحيرة على كميات هائلة من المواد المشعة، تجعل مجرد الوقوف بالقرب منها لفترة قصيرة خطرا يؤدي إلى التعرض لجرعات إشعاعية قاتلة، ولا تقتصر الخطورة على مياهها فقط، بل تمتد إلى المناطق المحيطة التي تعاني من تلوث شديد.

كيف تحول بحيرة ناترون الكائنات إلى تماثيل ؟

تشتهر بحيرة ناترون في تنزانيا بقدرتها على حفظ الكائنات التي تلامسها وكأنها تحولت إلى حجر، بسبب القلوية الشديدة لمياهها التي تصل إلى درجة عالية جدا، ويعود لونها الأحمر إلى كائنات دقيقة تعيش في بيئتها المالحة، أن ملامسة المياه تسبب حروقا خطيرة للجلد والعينين، لذا لا ينصح بالاقتراب منها نهائيا.

ورغم هذه الظروف القاسية، تعد البحيرة موطنا رئيسيا لملايين طيور الفلامنجو الصغير التي تتكيف مع بيئتها الفريدة.

بحيرة ميشيجان منوعات بحيرة الغليان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الإيرانيون يستغلون ترامب كأحمق".. وول ستريت جورنال تثير غضب الرئيس الأمريكي
شئون عربية و دولية

أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"شكلك فيه بيبي بالطريق"-صور
زووم

بعد تصريحات والده.. القصة الكاملة لأزمة زيزو والزمالك وآخر المستجدات
رياضة محلية

توجه حكومي لتطبيق التسعيرة الإجبارية على سلع أساسية - تفاصيل
أخبار مصر

الإعدام نهاية "أبو اتاتا": ذبح سائق "ترسا" بسكين الانتقام على "برشامة بطن"
حوادث وقضايا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

