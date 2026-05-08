

كتبت- نرمين ضيف الله:

يُعرف مواليد برج الدلو بشخصياتهم المختلفة والجذابة، فهم يمتلكون روحًا حرة وطابعًا مميزًا يجعلهم محط أنظار الجميع، وتضم قائمة جميلات برج الدلو عددًا كبيرًا من نجمات هوليوود والغناء العالمي، اللواتي جمعن بين الجمال والموهبة والكاريزما اللافتة، ما جعلهن من أبرز المشاهير في العالم.



جينيفر أنيستون



جينيفر أنيستون واحدة من أشهر نجمات برج الدلو 11 فبراير، وحققت شهرة عالمية من خلال مسلسل "Friends"، وتتميز بإطلالاتها الهادئة والأنيقة، إلى جانب شخصيتها المرحة والعفوية التي جعلتها محبوبة لدى الملايين حول العالم، بحسب "cosmopolitan".



شاكيرا



النجمة العالمية شاكيرا من مواليد برج الدلو 2 فبراير، وتُعرف بجمالها اللاتيني الملفت وشخصيتها الحيوية، نجحت في خطف الأنظار بموهبتها الغنائية وأسلوبها الراقص المميز، لتصبح واحدة من أشهر النجمات في العالم، كما تتمتع بكاريزما قوية تعكس صفات برج الدلو المتمردة والمستقلة، بحسب "thefamouspeople".



أليشيا كيز



أليشيا كيز من مواليد برج الدلو تتميز بإطلالتها الطبيعية واعتمادها على الجمال البسيط بعيدًا عن المبالغة، وهو ما جعلها رمزًا للثقة بالنفس، وحققت النجمة الأمريكية نجاحًا كبيرًا في عالم الغناء بفضل صوتها القوي وأسلوبها المختلف، كما أنها تُعرف بشخصيتها الهادئة والذكية.

إيما روبرتس



من مواليد 10 فبراير من النجمات الشابات اللاتي يتمتعن بجاذبية كبيرة، وقد استطاعت أن تحقق نجاحًا واسعًا في السينما والتلفزيون، وتتميز بإطلالاتها العصرية التي تجمع بين البساطة والرقي، كما تُعرف بملامحها الناعمة التي جعلتها من أبرز جميلات برج الدلو.



كلوي جريس موريتز



من مواليد 10 فبراير استطاعت كلوي جريس موريتز أن تثبت موهبتها منذ الصغر، وأصبحت واحدة من أشهر نجمات جيلها، وتمتلك ملامح ناعمة وحضورًا هادئًا يعكس شخصية برج الدلو الذكية والمستقلة، كما تحظى بإعجاب كبير بسبب اختياراتها الفنية المختلفة.



أوبرا وينفري



أوبرا وينفري تُعرف أكثر بإنجازاتها الإعلامية، فإنها تتمتع بحضور قوي وأناقة مميزة جعلتها من أشهر نساء برج الدلو، وتمتلك شخصية ملهمة وذكية، وهو ما ساعدها على بناء قاعدة جماهيرية ضخمة حول العالم.



ما مواصفات برج الدلو



وبحسب موقع "people"، فإن برج الدلو من الأبراج الهوائية، ويبدأ من 20 يناير حتى 18 فبراير تقريبًا، ويشتهر مواليده بالشخصية المختلفة والمستقلة، فهم يميلون إلى التفكير خارج الصندوق ويحبون الحرية والتجديد بشكل كبير.



ما هي مميزات شخصية برج الدلو؟



حب الحرية والاستقلال



مواليد برج الدلو يكرهون القيود ويفضلون اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، لذلك يسعون دائمًا لحياة تمنحهم مساحة من الحرية.



الذكاء وسرعة التفكير



يمتلك برج الدلو عقلًا متقدًا وقدرة على تحليل الأمور بطريقة مختلفة، ما يجعله بارعًا في إيجاد الحلول والأفكار الجديدة.



الشخصية الاجتماعية



رغم حبهم للخصوصية أحيانًا، فإن مواليد الدلو يجيدون تكوين الصداقات ويتمتعون بروح مرحة تجعلهم محبوبين بين الناس.



حب مساعدة الآخرين



الإبداع والتجديد



يميل أصحاب هذا البرج إلى الابتكار والتجربة، لذلك ينجذبون لكل ما هو جديد وغير تقليدي سواء في العمل أو الحياة اليومية.



ما هي نقاط قوة برج الدلو؟



الثقة بالنفس



يمتلك مواليد الدلو شخصية قوية وثقة كبيرة تساعدهم على مواجهة التحديات بثبات.

التفكير المستقبلي



يفكر برج الدلو دائمًا في المستقبل ويبحث عن التطوير المستمر، لذلك يضع أهدافًا بعيدة المدى ويسعى لتحقيقها.



الصراحة والوضوح



يتميز أصحاب هذا البرج بالصراحة، فهم يعبرون عن آرائهم بوضوح دون تزييف أو مجاملة زائدة.



القدرة على التكيف



برج الدلو من الشخصيات المرنة التي تستطيع التأقلم مع الظروف المختلفة والتعامل مع التغييرات بسهولة.



الطموح والإصرار



عندما يحدد مولود الدلو هدفًا معينًا، فإنه يبذل جهدًا كبيرًا للوصول إليه ولا يستسلم بسهولة مهما واجه من صعوبات.

اقرأ أيضًا:

10 صور تخطف القلوب لـ أشهر جميلات برج السرطان

لمعرفة حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. اضغط هنا

