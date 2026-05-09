إعلان

فيديو.. بدء احتفال نقابة الأطباء بيوم الطبيب الـ48

كتب : أحمد جمعة

01:56 م 09/05/2026

الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأ منذ قليل، احتفال النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، بيوم الطبيب الثامن والأربعين، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك بحضور نخبة من كبار المسؤولين والشخصيات الطبية والعامة، وعدد كبير من الأطباء في احتفالية سنوية تُكرّم رموز المهنة والأطباء المثاليين.

ذكرى احتفال يوم الطبيب

ترجع ذكرى يوم الطبيب المصري إلى 18 مارس 1827، يوم افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بأبي زعبل، حيث عهد محمد علي باشا الكبير إلى الطبيب الفرنسي أنطوان كلوت بك،‏ بإنشاء المستشفى العسكري الكبير ومدرسة الطب في أبي زعبل‏ عام ‏1827.

ويأتي احتفال هذا العام ليؤكد مرور نحو 199 عامًا على هذا الحدث الفارق، الذي وضع مصر في مقدمة الدول الرائدة طبيًا في المنطقة.

وكانت النقابة العامة للأطباء قررت تأجيل الاحتفال بيوم الطبيب لـ9 مايو الجاري، نظرًا لتزامن موعده في مارس مع شهر رمضان الكريم، وأعياد الأخوة المسيحيين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نقابة الأطباء يوم الطبيب أسامة عبدالحي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نسرين طافش تتألق بأحدث جلسة تصوير والجمهور يغازلها- صور
زووم

نسرين طافش تتألق بأحدث جلسة تصوير والجمهور يغازلها- صور

رامي صبري لـ"مصراوي":أصوات ذا فويس كيدز مش نص نص ولا منافسة مع الشامي
موسيقى

رامي صبري لـ"مصراوي":أصوات ذا فويس كيدز مش نص نص ولا منافسة مع الشامي
إجراء جديد يُنهي أزمة العدادات الكودية للمنازل المُقننة خارج الحيز العمراني
أخبار مصر

إجراء جديد يُنهي أزمة العدادات الكودية للمنازل المُقننة خارج الحيز العمراني
20 صورة من تسريبات البنتاجون.. جدل حول الظواهر الغريبة والكائنات الفضائية
شئون عربية و دولية

20 صورة من تسريبات البنتاجون.. جدل حول الظواهر الغريبة والكائنات الفضائية
مصراوي يكشف سر الانقسام داخل الزمالك بسبب حكام مباراة سيراميكا
رياضة محلية

مصراوي يكشف سر الانقسام داخل الزمالك بسبب حكام مباراة سيراميكا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل- قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفيدرالية
​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة