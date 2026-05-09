بدأ منذ قليل، احتفال النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، بيوم الطبيب الثامن والأربعين، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك بحضور نخبة من كبار المسؤولين والشخصيات الطبية والعامة، وعدد كبير من الأطباء في احتفالية سنوية تُكرّم رموز المهنة والأطباء المثاليين.

ذكرى احتفال يوم الطبيب

ترجع ذكرى يوم الطبيب المصري إلى 18 مارس 1827، يوم افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بأبي زعبل، حيث عهد محمد علي باشا الكبير إلى الطبيب الفرنسي أنطوان كلوت بك،‏ بإنشاء المستشفى العسكري الكبير ومدرسة الطب في أبي زعبل‏ عام ‏1827.

ويأتي احتفال هذا العام ليؤكد مرور نحو 199 عامًا على هذا الحدث الفارق، الذي وضع مصر في مقدمة الدول الرائدة طبيًا في المنطقة.

وكانت النقابة العامة للأطباء قررت تأجيل الاحتفال بيوم الطبيب لـ9 مايو الجاري، نظرًا لتزامن موعده في مارس مع شهر رمضان الكريم، وأعياد الأخوة المسيحيين.