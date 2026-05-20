تنام العديد من الطيور على الأشجار، لكن هل تساءلت يوما لماذا لا تسقط أثناء نومها؟ هو ما نكشفه لكم في هذا التقرير.

كيف تبقى الطيور متوازنة أثناء نومها على الأشجار؟

أقدام الطيور قوية، مما يمنع فقدان توازنها أثناء الطيران، وعندما تنام تتشبث أقدامها بإحكام بالأغصان، وهذه القبضة القوية تساعد أجسامها على البقاء في وضع متوازن.

هل تبقى الطيور مستيقظة حتى أثناء نومها؟

مهما نامت الطيور، يبقى جزء من دماغها نشط باستمرار، ما يساعدها على البقاء يقظة أثناء النوم.

ومن المثير للدهشة أن بعض الطيور تنام وعيونها مفتوحة، وذلك لحماية نفسها من الحيوانات والطيور الأخرى في الغابة، مثل الببغاوات والبوم، وفقا لـ "news18".

ما دور الجفون الثلاثة في بقاء الطيور آمنة أثناء النوم؟

تمتلك بعض الطيور 3 جفون فوق عيونها تساعدها كثيرا، الطبقة الأولى تفتح العينين، والثانية تنظفها، أما الثالثة فتمكن الطائر من البقاء مستيقظا جزئيا أثناء النوم، وهذا أيضا يفسر سبب عدم سقوط بعض الطيور عندما تنام على الأشجار.





