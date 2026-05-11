تلفت الثعابين الانتباه دائما بسلوكها الغامض وطبيعتها الفريدة، وخاصة طريقة التفافها حول نفسها، ما يثير الفضول، لكن هل تساءلت يوما لماذا تدور في شكل حلقات؟

الحفاظ على السلامة

وفقا لموقع "snakeinformer"، تدور الثعابين حول نفسها في حلقات، وذلك بشكل أساسي كوسيلة للدفاع عن نفسها، عندما تشعر بالتهديد، تشكل الأفعى دائرة تجعلها تبدو أكبر حجمًا وأكثر رهبة، ما يُخيف أعداءها ويهيئ جسدها للهجوم السريع.

التحكم في درجة الحرارة

نظرًا لأن الثعابين زواحف باردة الدم، فهي لا تستطيع توليد الحرارة بنفسها، لذا تعتمد على بيئتها لضبط حرارة أجسامها. عند انخفاض درجة الحرارة، تتكور الثعابين لتقليل مساحة سطحها وحبس الدفء بداخلها.

أما في الأيام الحارة، تتمدد على الأرض لامتصاص أشعة الشمس، ثم تعود للالتفاف لاحقا للاحتفاظ بالحرارة المكتسبة، هذه الطريقة الذكية تساعدها على التكيف مع الظروف المناخية المختلفة والبقاء نشطة وصحية.

الراحة والنوم

تمضي الثعابين الكثير من الوقت في الراحة، ويعد الالتفاف حول نفسها وسيلة فعالة للبقاء دافئة وآمنة أثناء نومها، بعد تناول الطعام، تبطئ حركة جسدها لتوفير الطاقة، ويصبح العثور على مكان آمن ودافئ أمرا ضروريا لحمايتها من الحيوانات المفترسة.

الصيد

تعزز الثعابين من قدرتها على الصيد من خلال التفاف جسدها حول نفسها، أثناء انتظار الفريسة، يظل الثعبان ثابتا وملتفا، مستعدا للانقضاض بسرعة مذهلة، يمنحه جسده الملتف القوة والسرعة في اللحظة المناسبة.

بعض الثعابين تنجح في الهجوم بسرعة كبيرة تجعل من الصعب رؤيتها وهي تتحرك، ما يجعلها صيادا بارعا.

المرض والهضم

الثعابين تدور أيضا في شكل حلقات أثناء الهضم، أو عند تغيير جلدها، أو عند شعورها بالمرض.

كيف تلتف الأفاعي؟

تمتلك الثعابين مئات العضلات الممتدة على طول أجسامها، التي تتعاون لإنتاج حركات التفافية سلسة على شكل حلقات، كما تسمح عظامها المرنة بالانحناء في حلقات ضيقة دون التعرض للإصابة، هذا السلوك غريزي، إذ يولد مع الأفعى ولا تحتاج لتعلمه.

