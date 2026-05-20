كشف مصدر مسؤول في تصريحات لموقع مصراوي، عن غلق الكوبري العلوي بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، بداية من الساعة 12 مساء اليوم الأربعاء، أمام حركة السيارات القادمة من اتجاه شبين الكوم "بحري السكة الحديد"، وذلك لإجراء أعمال تركيب محدد ارتفاع أعلى مدخل الكوبري.

منع صعود النقل الثقيل كوبري الباجور

وأوضح المصدر أن أعمال التركيب تستهدف منع صعود سيارات النقل الثقيل إلى الكوبري، حفاظًا على سلامة المنشأ وتنظيم الحركة المرورية، مشيرًا إلى أنه من المقرر إعادة فتح الكوبري أمام حركة السير غدًا الأربعاء عقب الانتهاء من الأعمال.

خلفية أعمال الصيانة والتشغيل

ويأتي غلق الكوبري بعد أيام قليلة من الإعلان عن التشغيل التجريبي له، ضمن خطة تطوير المحاور المرورية بمدينة الباجور لتخفيف الكثافات وتحقيق السيولة المرورية.

وكانت أعمال الصيانة والتطوير بالكوبري استمرت لفترة طويلة، قبل بدء التشغيل التجريبي خلال الأيام الماضية، إلا أن الشركة المنفذة عادت لإغلاقه جزئيًا لاستكمال بعض الأعمال الفنية والتجهيزات الخاصة بتنظيم حركة المرور وتأمين الكوبري أمام المركبات الثقيلة.