ظاهرة فلكية لافتة.. ماذا يحدث مع اكتمال القمر مساء اليوم؟

كتب : نرمين ضيف الله

03:00 م 01/05/2026

كشفت الدكتورة عبير فؤاد، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن اكتمال القمر اليوم، موضحة أن لهذه الظاهرة تأثيرات ملحوظة على الحالة العامة للأشخاص.

وأشارت إلى أن اكتمال القمر قد يحمل طاقة سلبية تنعكس على سلوكيات البعض، خاصة في الأماكن العامة.

وأضافت أن توقيت اكتمال القمر سيكون في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لافتة إلى وجود دراسات وإحصاءات أجريت في الولايات المتحدة تشير إلى تأثيرات سلبية محتملة لهذه الظاهرة على بعض الأفراد.

تأثيرات اكتمال القمر وفقًا للتصريح:

زيادة حدة الخلافات بين الأزواج وقد تصل إلى الطلاق
ارتفاع احتمالية وقوع الحوادث على الطرق
تصاعد النزاعات في بيئة العمل
زيادة حالات التوتر والهياج لدى بعض المرضى في المصحات النفسية

ويُعد اكتمال القمر من أبرز الظواهر الفلكية التي تجذب الانتباه شهريًا، ليس فقط لجماله في السماء، ولكن أيضًا لما يُثار حوله من تساؤلات بشأن تأثيره على الحالة النفسية والمزاجية للإنسان، وبين المعتقدات الشعبية والدراسات العلمية، يظل هذا الحدث محل جدل مستمر بين من يربطه بتغيرات سلوكية واضحة، ومن يراه مجرد ظاهرة طبيعية لا تحمل تأثيرًا مباشرًا.

تأثير اكتمال القمر على النوم وعلاقته بالمزاج

أحد أبرز التفسيرات العلمية يتعلق بالنوم، حيث أظهرت دراسات أن اكتمال القمر قد يرتبط بانخفاض جودة النوم أو تقليل عدد ساعاته، وهو ما ينعكس بدوره على الحالة المزاجية.

وأوضحت أبحاث أن بعض الأشخاص ينامون لفترات أقصر أو يعانون من تقطع النوم خلال هذه المرحلة، ما قد يؤدي إلى الشعور بالتوتر أو العصبية في اليوم التالي.


بين العلم والمعتقدات الشعبية

بحسب "sciencedirect" على الرغم من انتشار فكرة أن اكتمال القمر يزيد من التوتر أو السلوك العدواني، فإن معظم الدراسات العلمية لم تجد علاقة واضحة بين هذه الظاهرة والسلوك البشري.

وترجع جذور هذا الاعتقاد إلى العصور القديمة، حيث كان يُعتقد أن القمر يؤثر على العقل البشري، وهو ما انعكس حتى في مصطلحات مثل "الجنون القمري"، لكن الأبحاث الحديثة لا تدعم هذه الفكرة بشكل قاطع.

