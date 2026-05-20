هل تعلم لماذا تشكل الأفيال دائرة حول صغارها أثناء الزلازل؟، سؤال أعاد طرحه المشهد المثير الذي وثقته كاميرات متنزه سفاري سان دييجو في ولاية كاليفورنيا، بعدما أظهرت مجموعة من الأفيال استجابة جماعية مذهلة فور وقوع هزة أرضية بلغت قوتها 5.2 درجات، إذ سارعت الحيوانات البالغة إلى تطويق الصغار داخل حلقة حماية محكمة في سلوك يعكس غريزة البقاء وقوة الروابط الاجتماعية داخل القطيع.





كيف تتعامل الأفيال مع الزلزال؟



وبمجرد بدء الهزات الأرضية، تحركت الأفيال الكبيرة بسرعة نحو الصغار لتشكيل حلقة دفاعية محكمة حولهم، في سلوك يعرف بـ"دائرة الحماية"، وهي آلية تعتمدها الأفيال عند الشعور بالتهديد لتأمين أفراد القطيع الأصغر سنا، بحسب موقع npr.

وأظهرت الواقعة حالة من التأهب الواضح بين الأفيال، إذ وقفت الحيوانات البالغة على الأطراف الخارجية للدائرة في وضع دفاعي، بينما بقيت الصغار في المنتصف بعيدا عن أي خطر محتمل، وسط تنسيق جماعي أثار اهتمام خبراء سلوك الحيوانات والمتابعين عبر العالم.

وخلال الدقائق الأولى، بدت بعض الصغار مرتبكة وابتعدت قليلا عن المجموعة، إلا أن إناثا يافعات سارعن إلى إعادتها إلى داخل نطاق الحماية باستخدام خراطيمهن، في تصرف يعكس عمق الروابط الاجتماعية وروح الرعاية داخل القطيع.

هل الأفيال قادرة على استشعار الزلزال؟







ويؤكد متخصصون أن الأفيال تمتلك قدرة استثنائية على استشعار الاهتزازات منخفضة التردد من خلال أقدامها، ما يمنحها إمكانية التقاط مؤشرات الزلازل قبل البشر أحيانا، وهو ما يفسر سرعة رد فعلها فور وقوع الهزة.

وبعد مرور نحو ساعة، تعرضت المنطقة لهزة ارتدادية جديدة، لتعيد الأفيال تشكيل الحلقة الدفاعية بنفس السرعة والانضباط، قبل أن تعود تدريجيا إلى سلوكها المعتاد عقب زوال الخطر.

ويرى علماء الأحياء أن هذا السلوك، رغم توثيقه سابقا لدى الأفيال البرية في إفريقيا وآسيا، يظل مدهشا عند ظهوره داخل بيئة خاضعة للرعاية البشرية، لأنه يكشف حجم الذكاء الاجتماعي والوعي الجماعي الذي تتمتع به هذه الحيوانات، المصنفة بين أكثر الكائنات تعقيدا من حيث العلاقات الاجتماعية والتواصل.

