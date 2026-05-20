الدولار يقفز 35 قرشا في ختام تعاملات اليوم.. ما السبب؟

كتب : آية محمد

03:37 م 20/05/2026 تعديل في 04:23 م

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 13 و35 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 20-5-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا ارتفع سعر الدولار اليوم؟

ارتفع سعر الدولار اليوم مدفوعًا بخروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية"، ما أدى إلى تراجع المعروض من العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

53.37 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

53.37 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

53.37 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

53.37 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع، بزيادة 29 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

53.4 جنيه للشراء، و53.5 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

53.35 جنيه للشراء، و53.45 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

53.35 جنيه للشراء، و53.45 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

53.37 جنيه للشراء، و53.47 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

