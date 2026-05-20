كشفت والدة الأطفال الثلاثة الذين ظهروا في الفيديو بمدينة بنها يزعمون طردهم من منزل والدهم، أنها استعادت أبناءها مرة أخرى بعد الأزمة التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، مؤكدة أنها لن تتركهم مجددًا تحت أي ظرف.

والدة أطفال بنها تكشف تفاصيل جديدة

وأوضحت الأم أنها كانت تتولى رعاية أطفالها عقب انفصالها عن والدهم لمدة تقارب 3 سنوات، لكنها واجهت ظروفًا معيشية صعبة وضيقًا في الدخل، ما دفعها إلى التفكير في مستقبلهم بشكل أفضل، خاصة مع عدم وجود عمل ثابت لها.

تسليم أطفال بنها لوالدهم

وأضافت أنها قررت خلال شهر سبتمبر الماضي تسليم الأطفال لوالدهم، الذي يعمل طبيبًا شهيرًا، على أمل أن يوفر لهم حياة أكثر استقرارًا ورعاية أفضل، إلا أنها فوجئت لاحقًا بتداول الفيديو وما تبعه من ردود فعل واسعة.

تأكيد على استعادة الأطفال

وأكدت الأم أنها استعادت أبناءها مرة أخرى ولن تفرط فيهم مجددًا، قائلة إنهم سيعيشون معها مهما كانت الظروف، مشيرة إلى أن قرارها السابق كان بدافع الحرص على مصلحتهم فقط.

جدل واسع بسبب الفيديو المتداول

وكان مقطع الفيديو قد أثار حالة من الجدل والتعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر خلاله الأطفال وهم يتحدثون عن تعرضهم لسوء معاملة من والدهم وزوجته، مؤكدين رفضهم العودة إليه.

مطالبات بالتحقيق والتأكد من الواقعة

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التحقق من ملابسات الواقعة بشكل دقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية الأطفال والوقوف على الحقيقة كاملة.



