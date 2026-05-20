خطفت الفنانة يارا السكري الأنظار بإطلالة مميزة وجذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فستان أبيض بتصميم حورية البحر

تألقت يارا مرتدية فستانا طويلا باللون الأبيض، جاء بتصميم "حورية البحر" مع قصة الكب، وتميز بتفصيله المحدد عند منطقة الخصر، ما أبرز رشاقتها وقوامها.

والفستان من توقيع مصمم الأزياء العالمي رامي القاضي، بينما جاءت الإطلالة من تنسيق إسلام متولي.

مكياج هادئ يبرز ملامحها

واعتمدت مكياجا ناعما يتناسب مع لون بشرتها، مع التركيز على إبراز العيون، من تنفيذ خبيرة التجميل دارين شبارو، ما منحها إطلالة طبيعية وأنيقة في الوقت نفسه.

تسريحة شعر أنيقة ومرفوعة

واختارت يارا تسريحة شعر مرفوعة لأعلى، بواسطة مصفف الشعر جان كلود، ما أبرز ملامح وجهها وأضفى على الإطلالة لمسة من الرقي والبساطة.

مجوهرات فاخرة تكمل اللوك

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات فاخرة من دار الأزياء الإيطالية "باسكوالي بروني"، مكونة من عقد، حلق، وعدة خواتم، لتضيف لمسة من الفخامة على اللوك النهائي.

