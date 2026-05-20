إعلان

5 صور ومعلومات عن إطلالة يارا السكري

كتب : أسماء مرسي

03:40 م 20/05/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    اعتمدت يارا تسريحة الشعر المرفوعة
  • عرض 5 صورة
    يارا السكري بفستان أبيض أنيق
  • عرض 5 صورة
    اختارت يارا تصميم حورية البحر
  • عرض 5 صورة
    وضعت يارا مكياجا ناعما

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة يارا السكري الأنظار بإطلالة مميزة وجذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فستان أبيض بتصميم حورية البحر

تألقت يارا مرتدية فستانا طويلا باللون الأبيض، جاء بتصميم "حورية البحر" مع قصة الكب، وتميز بتفصيله المحدد عند منطقة الخصر، ما أبرز رشاقتها وقوامها.
والفستان من توقيع مصمم الأزياء العالمي رامي القاضي، بينما جاءت الإطلالة من تنسيق إسلام متولي.

مكياج هادئ يبرز ملامحها

واعتمدت مكياجا ناعما يتناسب مع لون بشرتها، مع التركيز على إبراز العيون، من تنفيذ خبيرة التجميل دارين شبارو، ما منحها إطلالة طبيعية وأنيقة في الوقت نفسه.

تسريحة شعر أنيقة ومرفوعة

واختارت يارا تسريحة شعر مرفوعة لأعلى، بواسطة مصفف الشعر جان كلود، ما أبرز ملامح وجهها وأضفى على الإطلالة لمسة من الرقي والبساطة.

مجوهرات فاخرة تكمل اللوك

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات فاخرة من دار الأزياء الإيطالية "باسكوالي بروني"، مكونة من عقد، حلق، وعدة خواتم، لتضيف لمسة من الفخامة على اللوك النهائي.

اقرأ أيضا:

20 صورة لـ إطلالات ياسمين صبري في مهرجان كان 2026

خطفت الأنظار في مهرجان كان.. من هي ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش؟

هادية غالب تطلق مجموعة جديدة من مايوهات المحجبات.. لن تتوقع سعرها

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

يارا السكري الإطلالات اليومية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

5 صور ومعلومات عن إطلالة يارا السكري
الموضة

5 صور ومعلومات عن إطلالة يارا السكري

فيديو| بسبب "فلسطين حرة".. بن غفير ينكّل بنشطاء أسطول الصمود المعتقلين
شئون عربية و دولية

فيديو| بسبب "فلسطين حرة".. بن غفير ينكّل بنشطاء أسطول الصمود المعتقلين
كشف مخطط إخفاء 50 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ والبحيرة
حوادث وقضايا

كشف مخطط إخفاء 50 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ والبحيرة
بين السماء والأرض.. كيف تنام الطيور دون أن تسقط؟
علاقات

بين السماء والأرض.. كيف تنام الطيور دون أن تسقط؟
روسيا تتهم واشنطن وتل أبيب باستفزاز إيران لدفعها نحو التصعيد
شئون عربية و دولية

روسيا تتهم واشنطن وتل أبيب باستفزاز إيران لدفعها نحو التصعيد

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

من كيلو لحم إلى "فكة".. رحلة الخمسين جنيهًا مع التعويم
جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)
الموعد والقنوات الناقلة.. كيف تشاهد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم الدوري؟
من الأقرب لحسم الدوري؟.. سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك وبيراميدز