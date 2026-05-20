الحكومة توافق على الاستمرار بنظام "العمل عن بُعد" يوم الأحد خلال يونيو 2026

كتب : محمد نصار

04:30 م 20/05/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التى نص عليها القرار، وذلك خلال شهر يونيو من عام 2026.

هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء خلال فصل الصيف، بما يسهم في تحقيق الاستقرار واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويستهدف القرار أيضًا تخفيف الكثافات المرورية وتقليل معدلات استهلاك الوقود، إلى جانب التيسير على العاملين بالجهات المشمولة بالقرار، مع استمرار انتظام سير العمل والخدمات الحكومية دون تأثر.

العمل عن بعد مجلس الوزراء يونيو 2026 مصطفى مدبولي

