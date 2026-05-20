أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير موجة انتقادات واسعة، بعد نشره مقطع فيديو ظهر فيه وهو يسخر من نشطاء "أسطول الصمود العالمي" المحتجزين لدى إسرائيل، بينما كانوا راكعين على الأرض وأيديهم مكبلة، عقب اعتراض القوات الإسرائيلية للسفن المشاركة في الأسطول بالبحر المتوسط.

وفي السياق ذاته، وصفت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف المشاركين في "أسطول الصمود" بأنهم "مخربون وفوضويون"، وذلك خلال تواجدها في ميناء أسدود الذي نُقل إليه النشطاء بعد احتجازهم من قبل البحرية الإسرائيلية.

إيطاليا ستستدعي السفير الإسرائيلي

وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة على المستوى الدولي، إذ اعتبرت الحكومة الإيطالية أن طريقة تعامل إسرائيل مع النشطاء "غير مقبولة"، مؤكدة أنها ستستدعي السفير الإسرائيلي لتقديم توضيحات رسمية بشأن الواقعة، وذلك قبل أن تؤكد "رويترز" أن روما استدعت السفير فعلًا.

وجاء في بيان مشترك لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني، أن روما تطالب باعتذار رسمي عن "المعاملة المهينة" التي تعرض لها النشطاء، معتبرة أن ما حدث يمثل "انتهاكاً للكرامة الإنسانية"، خاصة مع وجود مواطنين إيطاليين ضمن المحتجزين.

وأضاف البيان أن "صور الوزير الإسرائيلي بن غفير غير مقبولة"، مشدداً على رفض إيطاليا لما وصفه بـ"عدم الاحترام الكامل" لمطالب الحكومة الإيطالية المتعلقة بالتعامل مع النشطاء المعتقلين.

إسرائيل تحتجز أسطول الصمود

وكانت قوات البحرية الإسرائيلية قد نفذت عملية اعتراض واسعة لـ "أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، انتهت بالسيطرة على سفن الأسطول واعتقال 430 ناشطاً ومتطوعاً من 39 دولة، قبل اقتيادهم إلى ميناء أسدود.

وبحسب المعلومات المتداولة، جرت عملية المداهمة على بعد نحو 250 ميلاً بحرياً من سواحل قطاع غزة، قبالة السواحل القبرصية، حيث استخدمت البحرية الإسرائيلية زوارق حربية وسريعة تابعة لـ "وحدة الكوماندوز 13"، إلى جانب وسائل تشويش إلكتروني وقطع للبث المباشر والاتصالات.