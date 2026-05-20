5 صور لـ أغلى نوع خبز في العالم

كتب : شيماء مرسي

02:30 م 20/05/2026 تعديل في 03:18 م
    يعود سر نجاح مخبز "لا بان بينيا" إلى أن هذا الخبز مصنوع من الذهب
    خبز لا بان بينيا
    سيقوم مخبز "لا بان بينيا" ببناء مرافق جديدة في كاساريس باستثمار إجمالي قدره 6 ملايين يورو
    يجذب هذا الخبز المزين بالذهب المليونيرات الروس

يجمع أغلى نوع خبز في العالم "لا بان بينيا" بين النكهة الاستثنائية والشكل الفريد، فليس سعره مجرد تكلفة لـ خبز يومي، بل يعكس احتواءه على مكونات نادرة أو مستوردة بعناية فائقة.

لذلك، يتحول هذا الخبز من مجرد طعام إلى تجربة فاخرة حقيقية لعشاق التميز الذين يسعون لتذوق أطعمة خارجة عن المألوف.

وفي هذا السياق، نرصد لكم أغلى نوع خبز في العالم، وفقا لـ "euroweeklynews".

كيف بدأ مخبز خوسيه بينيا الشهير؟

في عام 1940، أسس خوسيه بينيا وزوجته مانويلا كوراليس مخبز صغير في بلدة ألجاتوسين الواقعة بمنطقة سييرانيا دي روندا.

كيف تحول مخبز صغير إلى علامة عالمية؟

أصبح المخبز اليوم علامة عالمية شهيرة، حيث تعد منتجاته من بين الأكثر طلبا من قبل أثرياء العالم.

ما سر نجاح مخبز "لا بان بينيا"؟

يعود سر نجاح مخبز "لا بان بينيا" إلى أن هذا الخبز مصنوع من الذهب، الذي يعد الأغلى في العالم، إذ يباع الكيلوجرام الواحد منه بحوالي 3700 يورو.

كيف توسع إنتاج المخبز عالميا؟

سيقوم مخبز "لا بان بينيا" ببناء مرافق جديدة في كاساريس باستثمار إجمالي قدره 6 ملايين يورو.
وتهدف الخطة إلى نقل معظم الإنتاج إلى هذه المرافق الجديدة، والذي يشمل إلى جانب الخبز الذهبي أكثر من 70 نوعا مختلفا من الخبز.

لماذا يجذب خبز الذهب عملاء المليونيرات؟

يجذب هذا الخبز المزين بالذهب المليونيرات الروس، فعلى الرغم من أن الذهب أو الفضة المستخدمين لا يضيفان أي نكهة للخبز، إلا أنه يوفر التميز الذي يطلبه بعض العملاء المستعدين لدفع حوالي 1480 يورو مقابل رغيف يزن 400 جرام.


