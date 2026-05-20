محافظ القاهرة يوجه بتطهير ساحات صلاة العيد ومنع الذبح خارج المجازر

كتب : محمد نصار

04:27 م 20/05/2026

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على مديرية أوقاف القاهرة بضرورة القيام بأعمال التطهير والتعقيم والنظافة الكاملة للأماكن المخصصة لصلاة العيد، تحت إشراف قيادات المديرية.

ووجه محافظ القاهرة، في بيان اليوم الأربعاء، بتكثيف جهود التوعية من خلال الأئمة والخطباء وصفحات التواصل الاجتماعي؛ لحث المواطنين على عدم الذبح خارج المجازر المعتمدة حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، والتأكد من سلامة اللحوم.

غرفة عمليات ومتابعة ميدانية لضمان انتظام صلاة عيد الأضحى

وشدد المحافظ، على أهمية المتابعة المستمرة لساحات الصلاة والمساجد المخصصة لصلاة العيد، مع تشكيل غرفة عمليات من قيادات مديرية الأوقاف لمتابعة الاستعدادات وتذليل أية معوقات قد تواجه المواطنين خلال أداء الصلاة.

ومن جهته، أكد أحمد جمال مدير مديرية أوقاف القاهرة، استمرار المتابعة والإشراف الميداني بجميع الإدارات التابعة لها طوال أيام العيد، بما يضمن حسن سير العمل وانتظام أداء الشعائر.

تجهيز 410 ساحات ومساجد لاستقبال المصلين خلال العيد

وأشار مدير مديرية أوقاف القاهرة، إلى تخصيص 410 ساحات ومساجد تقام بها صلاة الجمعة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالعاصمة، مع تكليف خطيب احتياطي بكل ساحة ومسجد لخطبة العيد.

ساحات الصلاة المجازر المعتمدة عيد الأضحى محافظة القاهرة

