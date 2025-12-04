تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مشهدا غير مألوف لثعبان وهو يسبح في مياه البحر.

وظهر في الفيديو ثعبان يطلق عليه إسم "البحر الأزرق" ذو اللونين الأصفر والأزرق وهو يسبح عبر المياه بالقرب من شواطئ إندونيسيا، وفقا لـ "livenowfox".

ونشر أحد الغواصين عبر حسابه بمنصة "تيك توك" مقطع الفيديو وعلق قائلا: "انظروا إلى هذا المخلوق المذهل الذي يتميز بألوانه المبهرة".

وتابع: "يعد رمزا للأناقة، كما أن أدائه في مياه البحر مبهر للغاية".

معلومات عن ثعبان البحر الأزرق

تبدأ هذه الثعابين حياتها باللون الأسود، وبعد نضوجها، تتحول ألوانها بالنسبة للذكور البالغون باللون الأزرق والأصفر الساطع، بينما تتألق الإناث باللون الأصفر الجميل.

كما إن جميع ثعابين البحر الأزرق تخضع أيضا لتحول جنسي خلال حياتها، وهو أمر شائع في أنواع الأسماك، حيث تولد هذه الثعابين تحديدا ذكورا وتتحول إلى إناث مع التقدم في السن.

وفي كثير من الأحيان، تفتح هذه الثعابين أفواهها أثناء التنفس، كما يظهر في مقطع الفيديو للثعبان الأزرق الذي تم التقاطه.