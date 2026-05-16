مع اقتراب عيد الأضحى، تبدأ الأسر المصرية في الاستعداد ليس فقط لطقوس الذبح والزيارات العائلية، بل أيضا لتحضير الأكلات التقليدية التي ارتبطت بالعيد عبر سنوات طويلة، حيث تمتلك كل محافظة طابعها الخاص في إعداد وجبات العيد، وفقا للعادات الشعبية والموروثات الغذائية المختلفة.

ورغم أن اللحوم تعد العنصر الأساسي على موائد عيد الأضحى في جميع المحافظات، فإن طرق الطهي والتوابل والأطباق الجانبية تختلف من منطقة لأخرى، ما يمنح العيد مذاقا خاصا في كل بيت مصري.

وتستعرض "مصراوي"، أشهر أكلات المحافظات في عيد الأضحى، وجاءت كما يلي:

الفتة

تظل الفتة باللحم من أشهر الأكلات المرتبطة بعيد الأضحى في معظم البيوت المصرية صباح أول أيام العيد، وبالتحديد في القاهرة ومحافظات الوجه البحري.

وتتكون الفتة من الأرز والخبز المحمص وصلصة الطماطم والثوم، إلى جانب قطع اللحم المسلوق، وتعتبر لدى كثير من الأسر "الوجبة الرسمية" للعيد.

الرقاق باللحم

في عدد من محافظات الدلتا، مثل الشرقية والدقهلية والغربية، يحتل الرقاق باللحم مكانة خاصة على سفرة العيد، سواء الرقاق الناشف أو الطري المحشو باللحم المفروم والسمن البلدي.

كما تعد المشويات والكفتة والمنبار من أبرز مظاهر العيد، حيث تجتمع العائلات حول حفلات الشواء والعزائم العائلية التي تميز المناسبة.

المندي والحنيذ والفراشيح

تشتهر المحافظات الحدودية، خاصة شمال سيناء ومطروح، بأطباق المندي والحنيذ، التي تعتمد على طهي اللحم بطرق بدوية تقليدية داخل حفر أو أفران خاصة، ما يمنحه نكهة مميزة.

وفي جنوب سيناء، يحافظ البدو على عاداتهم الغذائية الخاصة خلال عيد الأضحى، ومن أشهر الأكلات هناك "الفراشيح"، وهو خبز بدوي يتم فرده على سطح ساخن ويقدم مع الأرز الأبيض ولحم الضأن.

كما تشتهر مائدة العيد بأكلة "الصيادية" والسمك المجفف والجريشة، وهي قمح مجروش يخلط بالسمن واللبن الحامض.

الفريك واللحوم في الصعيد

في محافظات الصعيد، تحظى أطباق الفريك المطهو باللحم أو المرق والكبدة الطازجة بالسمنة البلدي، بشعبية كبيرة خلال عيد الأضحى، إلى جانب المشويات والكباب البلدي.

كما تحرص بعض الأسر على إعداد وجبات جماعية تجمع الأقارب والجيران في أجواء احتفالية مميزة.

المشويات والكبدة في الإسكندرية

أما في الإسكندرية وبعض المدن الساحلية، فيفضل كثيرون تناول المشويات والكبدة الطازجة خلال أول أيام العيد، خاصة مع التجمعات العائلية والخروج إلى الكورنيش والحدائق العامة.

"الكشاد"وجبة أهل النوبة في العيد

أما في النوبة، فتعد وجبة "الكشاد" من أشهر أكلات العيد، وتتكون من الكبد والفشة والممبار واللحم المطهو على الفحم أو الحطب، إلى جانب الخبز والجبن.

الممبار والفشة والطحال

يفضل كثير من المصريين تناول الممبار والفشة والطحال خلال أيام العيد، وهي الأكلات التي يطلق عليها البعض "حلويات العيد"، نظرا لشعبيتها الكبيرة على المائدة المصرية.

