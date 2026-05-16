حملات مكثفة بالجيزة.. ضبط دقيق وسكر وسولار قبل العيد

كتب : محمد أبو بكر

04:06 م 16/05/2026

أكد أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، رفع درجة الاستعداد في مختلف قطاعات المحافظة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، لضمان سلامة السلع ومنع أي تلاعب بالأسعار أو تخزين غير قانوني للمنتجات.

وأوضح محافظ الجيزة، في بيان اليوم، أن الأجهزة التنفيذية تواصل حملاتها اليومية للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية، والتصدي لمحاولات الاحتكار أو تداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بما يضمن توافر السلع بالكميات المناسبة للمواطنين خلال فترة العيد.

وأشار إلى أن الحملات التموينية خلال شهر أبريل أسفرت عن تحرير 2722 محضر مخالفة تموينية متنوعة، إلى جانب تحصيل نحو 13 مليون جنيه غرامات من المخالفين.

كما نجحت الحملات في ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة، شملت 889 شيكارة دقيق، و865 كجم سكر، و220 كيس مكرونة، إلى جانب كميات من المواد الغذائية المدعمة.

وفي قطاع المواد البترولية، تم ضبط 14 ألف لتر سولار و3260 لتر بنزين، بالإضافة إلى 559 أسطوانة بوتاجاز، في إطار التصدي للاتجار غير المشروع بالمواد المدعمة.

كما شملت المضبوطات كميات من اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة ومنتجات الألبان، إلى جانب مواد غذائية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى كميات من الأسمدة والمواد الكيميائية المخالفة.

وأكد المحافظ استمرار الحملات التموينية بشكل يومي بجميع أنحاء المحافظة، مع تكثيف الرقابة الميدانية لضبط الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات.

