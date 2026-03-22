في مفارقة لافتة داخل صناعة اللحوم، تحولت حصى المرارة البقرية من مجرد ناتج ثانوي مهمل إلى واحدة من أغلى السلع الحيوية في العالم، بعدما قفز سعرها إلى مستويات قياسية جعلتها تتفوق على الذهب.

وتظهر بيانات حديثة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" أن سعر الأونصة من حصى المرارة البقرية بلغ نحو 5800 دولار خلال عام 2025، وهو ما يعادل ضعف سعر الذهب تقريبا في الفترة نفسها، مع استمرار تفوقها السعري حتى الآن.

لماذا ارتفعت أسعار حصى المرارة البقرية؟

وترجع هذه القفزة إلى الطلب المرتفع في الصين، حيث تستخدم هذه الحصوات منذ آلاف السنين في الطب التقليدي ضمن تركيبات علاجية تستهدف أمراضا خطيرة، أبرزها السكتات الدماغية واضطرابات الوعي. وتعرف تجاريا باسم "نيو هوانج"، وتدخل بشكل أساسي في دواء تقليدي يستخدم للحالات العصبية الحرجة.

ويأتي تصاعد الطلب بالتزامن مع ارتفاع معدلات الإصابة بالسكتات الدماغية في الصين، ما عزز مكانة هذه المادة النادرة ودفع أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة.

متى تزداد فرص تكون حصى المرارة لدى الأبقار؟

في المقابل، تظل الندرة العامل الحاسم في هذه المعادلة، إذ تزداد فرص تكون حصى المرارة لدى الأبقار مع تقدمها في العمر، بينما تتجه صناعة اللحوم إلى ذبح الماشية في سن مبكرة لتعظيم الإنتاج، ما يقلص المعروض ويرفع القيمة السوقية.

هذا الخلل بين العرض والطلب فتح الباب أمام أنشطة غير مشروعة، حيث سجلت مناطق تربية الماشية في البرازيل وأستراليا وولاية تكساس الأمريكية تزايدا في وقائع سرقة وتهريب حصى المرارة. ففي بلدة باهيتوس بولاية ساو باولو البرازيلية، تحولت المزارع إلى أهداف لعصابات مسلحة تبحث تحديدا عن هذه الحصوات، فيما تورط بعض عمال المسالخ في تهريبها، ما أدى إلى ازدهار سوق سوداء نشطة.

ولم يتوقف الأمر عند الحيوانات، إذ أشارت تقارير إعلامية روسية إلى تنامي الطلب على حصى المرارة البشرية في الصين، حيث يصل سعر الحصوة الواحدة إلى نحو 1270 دولارا، مع تفاوت الأسعار وفق الحجم والخصائص، وسط انتشار ملحوظ لإعلانات بيعها عبر الإنترنت.

وتعكس هذه الظاهرة تحولا غير تقليدي في سلاسل القيمة المرتبطة بالمنتجات الحيوانية، حيث باتت مكونات كانت تعد نفايات في السابق تمثل اليوم ثروة تغذي أسواقا موازية وتثير تساؤلات حول تداعياتها الاقتصادية والصحية.

أقرأ أيضًا:

