الأخطبوط من أغرب الكائنات البحرية وأكثرها إثارة للدهشة، فهو يمتلك ثلاثة قلوب وتسعة أدمغة صغيرة موزعة في جسده، لكن، هل تساءلت يوما عن السبب وراء هذه الصفات الفريدة؟

ثلاثة قلوب في جسد واحد

يمتلك الأخطبوط ثلاثة قلوب، وهي سمة نادرة مرتبطة بلون دمه الأزرق، يقوم قلبان جانبيان يضخان الدم غير المؤكسج عبر الخياشيم للحصول على الأكسجين، بينما يضخ القلب المركزي الدم المؤكسج إلى باقي الجسم لتغذية العضلات والأعضاء بالطاقة اللازمة.

دم الأخطبوط أزرق لأنه يحتوي على بروتين نحاسي يسمى الهيموسيانين لنقل الأكسجين، على عكس دم الإنسان الأحمر الذي يعتمد على بروتين الحديد الهيموجلوبين.

رغم أن الهيموسيانين أقل كفاءة في حمل الأكسجين، إلا أن الأخطبوط يعوض ذلك بوجود ثلاثة قلوب تعمل معًا لضمان تدفق الدم بشكل فعال، وفقا لموقع "newscientist".

لماذا يمتلك الأخطبوط 9 أدمغة؟

الأخطبوط لا يمتلك قلبا واحدا فقط غير عادي، بل يمتلك أيضا تسعة أدمغة، دماغ مركزي بين عينيه ودماغ صغير في كل ذراع.

هذه الأدمغة تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة، ما يوضح أهمية تدفق الدم المؤكسج بشكل مستمر لتغذيتها.

حركة الأخطبوط.. الزحف أسرع من السباحة

يفضل الأخطبوط الزحف على طول قاع البحر، حيث تتحرك عضلاته بكفاءة وتستهلك طاقته بشكل متوازن، لكنه قادر أيضا على السباحة بسرعة عبر نفث الماء من أنبوب يُعرف باسم السيفون، ومع ذلك، أثناء السباحة، يتوقف القلب المركزي عن النبض، ما يؤدي إلى تعب سريع مقارنة بحركته المعتادة أثناء الزحف.

أنواع وأحجام متنوعة

يوجد حوالي 300 نوع من الأخطبوط، تتراوح أحجامها من أخطبوط المحيط الهادئ العملاق الذي يزن 50 كيلو جراما، إلى أخطبوط وولفي الصغير الذي يقل وزنه عن جرام واحد، معظم الأخطبوطات حيوانات انفرادية، وتعيش في بيئات متنوعة، من المياه الضحلة إلى الأعماق السحيقة.

اقرأ أيضا:

"تأكل نفسها لتنجو" حيوانات تلجأ لطرق صادمة عند التعرض الى الخطر (صور)

أكثر من مجرد كائنات مرحة.. أسرار وحقائق مذهلة عن الدلافين

قصور وملايين.. أغنى 5 حيوانات حول العالم