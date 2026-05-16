كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالجيزة.

مشادة كلامية تتحول إلى مشاجرة

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بتاريخ 14 الجاري حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة بين طرف أول: (شخصان "مصابان بجروح متفرقة")، وطرف ثان: (3 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح قطعي") جميعهم مقيمين بدائرة القسم، إثر حدوث مشادة كلامية بينهم حال سيرهم بأحد الشوارع بدائرة القسم، قاموا على إثرها بالتعدي على بعضهم بالضرب والترشق بالحجارة مما أدى لحدوث إصابتهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا:

"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 16 مصابا في حادث مروع بالخليفة

"فيتامينات الموت".. كيف أنهى سائق توك توك حياة زوجته وطفليه في دمياط؟

"دش وتكييف فوق الهرم".. القصة الكاملة لفيديو أشعل السوشيال ميديا