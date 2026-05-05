مع اقتراب إجازة عيد الأضحى، يبحث كثير من المواطنين عن أماكن قريبة داخل القاهرة الكبرى لقضاء وقت ممتع مع الأسرة دون تكاليف مرتفعة، خاصة مع تنوع الخيارات ما بين الحدائق العامة والممشى السياحي والمعالم الثقافية التي تناسب مختلف الفئات.

وتستعرض"مصراوي"، خلال النقاط التالية مجموعة متنوعة من الحدائق والمتنزهات والمعالم السياحية التي تناسب مختلف الفئات، بأسعار رمزية تبدأ من 5 جنيهات فقط.

1- هل يمكن قضاء وقت ممتع في حديقة الأسماك؟

تقع حديقة الأسماك بالزمالك في قلب منطقة الزمالك بالقرب من برج القاهرة، وتعد من أقدم الحدائق في مصر، وتتميز بوجود مجموعة من الأسماك والكائنات المائية.

وتبلغ قيمة التذكرة 5 جنيهات فقط للفرد.

2- أين يمكن الاستمتاع بكورنيش النيل مجانا؟

يمكن التنزه على كورنيش النيل مجانا في أجزاء واسعة منه، خاصة الممشى العلوي ضمن مشروع ممشى أهل مصر، والذي يمتد من كوبري أكتوبر حتى كوبري إمبابة، برسوم دخول رمزية تبلغ نحو 20 جنيها.

3- ماذا يقدم برج القاهرة للزوار؟

يعد برج القاهرة من أبرز المعالم السياحية في العاصمة، ويتيح إطلالة بانورامية على القاهرة من ارتفاع شاهق، ويستقبل الزوار يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 1 صباحا.

4- هل تناسب حديقة الطفل العائلات؟

تعد حديقة الطفل بمدينة نصر من أكبر الحدائق الترفيهية في القاهرة، وتضم ألعابا وأنشطة مناسبة للأطفال والكبار، وتبلغ تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

5- ما مميزات حديقة الأزهر؟

تعد حديقة الأزهر واحدة من أجمل الحدائق في القاهرة، وتتميز بمساحاتها الخضراء وإطلالتها المميزة، وتبلغ تذكرة الدخول 40 جنيها للبالغين و30 جنيها للأطفال.

6- ماذا يقدم المتحف القومي للحضارة؟

يستقبل المتحف القومي للحضارة المصرية الزوار يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء، ويتيح تجربة ثقافية مميزة بأسعار تبدأ من 40 جنيها للطلاب و80 جنيها للمصريين، و500 جنيه للأجانب.

