شهدت أسواق الساعات العالمية، حالة من الازدحام غير المسبوق مع إطلاق شركة سواتش لساعتها الجديدة "Royal Pop"، بالتعاون مع العلامة الفاخرة أوديمار بيجيه، وأثارت المجموعة جدلا واسعا بين هواة جمع الساعات وعشاق العلامة، ووصفها البعض بأنها واحدة من أهم الإصدارات في تاريخ صناعة الساعات.

في نيويورك، على سبيل المثال، خيم العشرات أمام متجر سواتش في تايمز سكوير قبل أسبوع كامل من موعد الإطلاق الرسمي، اليوم السبت،، فيما تحولت طوابير الانتظار إلى سلعة للبيع بأسعار تراوحت بين 200 و600 دولار، بحسب مجلة GQ.

لماذا أصبحت ساعة رويال بوب ترندا عالميا؟

تحمل المجموعة الجديدة لشركة سواتش اسم رويال بوب، وتعتمد على إعادة تصميم ساعة رويال أوك الشهيرة في شكل ساعات جيب ملونة مستوحاة من خط بوب الذي أطلقته سواتش في الثمانينات.

وتقول شركة سواتش عبر موقعها الرسمي: "عندما تلتقي الجرأة المبهجة والتحفيز الإيجابي بفن صناعة الساعات الراقية، تكون النتيجة أكثر بكثير من مجرد ساعة، إنها تعبير عن الإبداع في شكل ساعة، ويتجسد هذا التعبير في مجموعة تتحدى قواعد صناعة الساعات وتُغير الطريقة التقليدية لارتدائها.

ساعة مختلفة

وتابعت: "المجموعة تكسر قواعد صناعة الساعات وتعيد تعريف الطريقة التقليدية لارتداء الساعة، إذ يمكن تعليقها على الحقائب أو الأحزمة أو حتى استخدامها كقطعة ديكور مكتبية".

وكشفت الشركة: "تجمع هذه المجموعة بين التصميم الطليعي لساعة رويال أوك الشهيرة من أوديمار بيجيه والإبداع المعياري لخط POP من سواتش من ثمانينيات القرن الماضي، ما ينتج عنه ثماني ساعات جيب مميزة مصممة لأسلوب إبداعي لا نهاية له".

مواصفات ساعة رويال بوب

وتتميز كل ساعة بنسخة جديدة كليا تعمل يدويا من حركة SISTEM51 ، مع لمسة عصرية مستوحاة من فن البوب، يأتي كل طراز بنمطين فريدين: ليبين أو سافونيت.

تحمل كل ساعة في المجموعة، إطار ثماني الشكل يضم 8 براغ سداسية، ومينا مزينة بنقش "بيتيت تابيسيري" الشهير المتعرج الدقيق، كما أن جميع العقارب والأرقام مطلية بمادة التوهج الليلي من الدرجة الأولى، وتبلغ سماكة الساعة 8.4 ملم مع لوحين من الكريستال الياقوتي في الأمام والخلف، ويبلغ قطرها 40 ملم بدون المشبك، و44.2 ملم × 53.2 ملم عند تثبيتها فيه.

وتضم المجموعة 8 ألوان مختلفة بأسماء من 8 لغات، مثل OTTO ROSSO وOTG ROZ وORENJI HACHI، مع آلية ميكانيكية يدوية جديدة تمنح الساعة طاقة تشغيل تصل إلى 90 ساعة.

طرق ارتداء ساعة رويال بوب

ما يميز هذه الساعة أنها لا تقيد بالمعصم، إذ يمكن المشبك المصنوع من مادة السيراميك الحيوي من تركيبها وفكها بسهولة في حامل من جلد العجل، قابل للارتداء حول الرقبة أو تعليقه على حقيبة، أو وضعها في حامل مكتبي تتحول معه إلى ساعة طاولة.

أسعار ساعة رويال بوب

المجموعة التي ستعرض اليوم في متاجر سواتش حول العالم، ستشهد بيع ساعة رويال بوب 400 دولار، 21132 جنيه بحسب سعر الدولار اليوم، للنسخة التي تعرض الساعات والدقائق، و420 دولارا، ما يقرب من 22188 جنيه، بحسب سعر الدولار اليوم، للنسخة التي تعرض الثواني الصغيرة، بحسب موقع hodinkee.