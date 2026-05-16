تحدث رضا شحاتة نجم الأهلي الأسبق والمدير الفني الحالي لفريق كهرباء الإسماعيلية، عن ذكري مرور 24 عامًا علي المباراة الشهيرة التي جمعت قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وانتهت بفوز المارد الأحمر 6-1 .

وقال رضا شحاتة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": في الماضي كنت شايف إن المباراة دي شيء عادي والفوز فيها بـ3 نقاط فقط زي أي ماتش لكن لما كبرت الوضع اختلف تمامًا ونظرتي اتغيرت".

وفسّر : لما كبرت تأكدت ان مباراة الـ6-1 حاجة كبيرة لأنها لازالت عالقة في أذهان جماهير الكرة المصرية ويتم الاحتفاء والاحتفال بها سنويًا من جانب جمهور النادي الأهلي وهذا يسعدهم وهو أمر مهم بالنسبة لي لأن الناس تتذكر جيل الأهلي الذي خاض هذه المباراة بكل خير ".

معاناة الوصول إلي المنزل

وكشف شحاتة : كنت ساكن في شارع جامعة الدول بالمهندسين والمسافة بين الجزيرة وبيتي 7 دقائق وقتها روّحت في 5 ساعات لإن الناس شافوني نازل من العربية اصروا علي الاحتفال معايا وبالفعل نزلت واحتفلنا في الشارع قدام بيتي وكانت ليلة مش هنساها".

سر غضب جوزيه

وأوضح: بعد انتهاء مباراة الـ6-1 دخل مانويل جوزيه غرفة الملابس واعتقدنا انه سيحتفل معنا بهذا الفوز التاريخي لكنه كان غاضبًا وقال لنا كيف اكتفيتم بالستة أهداف مع أنكم كنتم تستطيعون تسجيل 10 أهداف في مرمي الزمالك".

وانهي رضا شحاتة تصريحاته: ما فعله جوزيه كان غريبًا وقتها بالنسبة لنا كلاعبين لكن حين كبرت وعملت في مجال التدريب فهمت ما كانت يقصده وهو أنه يجب أن تفعل ما عليك لأخر لحظة وأن تجتهد وتقاتل وتركّز في عملك".

