مع اقتراب حلول عيد الأضحى، يبدأ كثير من المواطنين في البحث عن أماكن مناسبة لقضاء إجازة مميزة بعيدا عن ضغوط الحياة اليومية، تجمع بين الترفيه والتكلفة المناسبة، خاصة داخل القاهرة التي تضم خيارات متنوعة تناسب العائلات والشباب.

وتستعرض "مصراوي"، أبرز أماكن الخروجات في العاصمة لقضاء أوقات ممتعة خلال إجازة العيد، ما بين الحدائق المفتوحة والمعالم السياحية والمناطق التراثية.

حديقة الأزهر



تعد من أفضل الوجهات للتنزه، حيث توفر مساحات خضراء واسعة تناسب العائلات والأصدقاء، إلى جانب إطلالة مميزة على قلعة صلاح الدين.

وتضم الحديقة مناطق مخصصة للأطفال، وتتيح للزوار مشاهدة معالم القاهرة من أعلى عبر مناظير مخصصة، وتفتح أبوابها يوميا من الصباح حتى المساء، وتبلغ تذكرة الدخول 40 جنيها للبالغين و30 جنيها للأطفال.

برج القاهرة



يعد من أشهر معالم العاصمة، ويتميز بتصميمه المستوحى من زهرة اللوتس، ويتكون من 16 طابقا.

ويوفر الطابق العلوي رؤية بانورامية للقاهرة، إلى جانب مطاعم وكافيهات تمنح الزائر تجربة متكاملة.

ويبلغ سعر تذكرة الدخول للمصريين 35 جنيها، والأطفال تحت 6 سنوات دون تذكرة.

حديقة الطفل



تقع حديقة الطفل في مدينة نصر، وتعد من أكبر الحدائق المجهزة بالألعاب والأنشطة الترفيهية التي تناسب مختلف الأعمار، ما يجعلها خيارا مناسبا للخروجات العائلية بتكلفة بسيطة، وتبلغ تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

الحديقة الدولية



من أشهر الحدائق في القاهرة، وتستقطب الزوار خلال الأعياد لما توفره من مساحات مفتوحة وأجواء هادئة، فيما يبلغ سعر تذكرة دخول الحديقة الدولية حوالي 20 جنيها.

حديقة الميريلاند



بينما تقع حديقة الميريلاند بمصر الجديدة "هليوبوليس"، وسعر الدخول يتراوح بين 25 إلى 40 جنيها حسب اليوم.

منطقة الحسين وشارع المعز لدين الله



تمثل قلب القاهرة الفاطمية، حيث تمتزج الأجواء التاريخية بالمقاهي الشعبية والأسواق القديمة.

وتعد هذه المنطقة خيارا مميزا لمن يبحث عن خروجة غير مكلفة بطابع تراثي، فتبدأ تكلفة الزيارة من 10 جنيهات هي ثمن كوب شاي على أحد مقاهي المنطقة، مع إمكانية الاستمتاع بجولة ليلية وسط أجواء مميزة.

