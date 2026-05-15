بينها الدجاج والسبانخ.. 6 أطعمة قد تصبح ضارة بسبب الطهي الخاطئ

كتب : أسماء العمدة

03:25 م 15/05/2026

أطعمة لا تعيد تسخينها

يعتقد كثيرون أن طهي الطعام يجعله أكثر أمانا وصحة، لكن المفاجأة أن بعض الأطعمة قد تتحول إلى خطر حقيقي على الجسم عند طهيها أو إعادة تسخينها بطريقة خاطئة.

أضرار التسخيم غير السليم

وأوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن درجات الحرارة المرتفعة أو التخزين غير السليم قد يؤديان إلى تكون مواد سامة أو بكتيريا ضارة تهدد الصحة.

البطاطس

وأضاف "القيعي" في تصريحات لـ"مصراوي" أنه عند قلي البطاطس أو تحميصها بدرجات حرارة مرتفعة جدا، قد تتكون مادة "الأكريلاميد"، وهي مادة كيميائية خطيرة ترتبط بمخاطر صحية عديدة.

وبين أن الخطر يزداد عندما يتحول لون البطاطس إلى البني الداكن أو المحروق، لذلك ينصح بعدم الإفراط في التحمير.

الأرز

وتابع أن ترك الأرز المطهو في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة يسمح بنمو بكتيريا خطيرة، قد تنتج سموما لا تزول بسهولة حتى بعد إعادة التسخين.

وينصح بحفظ الأرز في الثلاجة فور أن يبرد، وعدم إعادة تسخينه أكثر من مرة.

السبانخ

وأوضح أن السبانخ تحتوي على نسبة مرتفعة من النترات، والتي قد تتحول إلى مركبات ضارة عند إعادة تسخينها عدة مرات، لذلك يفضل تناولها طازجة بعد الطهي مباشرة وتجنب تسخينها بشكل متكرر.

الدجاج

ولفت إلى أن يعد الدجاج من أكثر الأطعمة عرضة للبكتيريا مثل السالمونيلا، لذلك فإن عدم طهيه جيدا قد يؤدي إلى التسمم الغذائي، كما أن إعادة تسخينه مرات متعددة قد يؤثر على جودة البروتينات الموجودة فيه.

البيض

وأوضح أن البيض من الأطعمة الحساسة التي قد تصبح بيئة مناسبة للبكتيريا إذا ترك لفترات طويلة بعد الطهي أو تم تسخينه بشكل مبالغ فيه، ناصحا بتناوله فور تحضيره وحفظه بطريقة صحية.

الزيوت النباتية

وأكد أن إعادة استخدام الزيت أكثر من مرة في القلي يؤدي إلى تكوين مواد ضارة قد تؤثر على القلب والكبد وتزيد من الالتهابات داخل الجسم، ويفضل التخلص من الزيت بعد الاستخدام المكثف، خاصة إذا أصبح لونه داكنا أو ظهرت له رائحة قوية.

علامات تدل على فساد الطعام

وكشف بعض العلامات التي تشير إلى أن الطعام أصبح غير صالح، والتي تشمل:

- تغير اللون بشكل واضح

- ظهور رائحة كريهة

- تغير الطعم

- وجود عفن أو لزوجة

- احتراق الطعام بشكل مبالغ فيه

واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه رغم أن الطهي يساعد على قتل الجراثيم وتحسين مذاق الطعام، فإن بعض الأطعمة قد تتحول إلى خطر صحي إذا تم طهيها أو إعادة تسخينها بشكل خاطئ.

