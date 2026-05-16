كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر أحد المواطنين من قيام شخص بفرض إتاوات وتحصيل مبالغ مالية من قائدي سيارات الميكروباص بأحد المواقف في محافظة الغربية دون وجه حق.

وبالفحص والتحري، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في تحديد هوية المتهم وضبطه متلبساً، وتبين أنه (عامل "له معلومات جنائية مسجلة"، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا).

تحصيل أموال من السائقين بزعم أنها "كارتة"

وبمواجهة المتهم بمقطع الفيديو المتداول، انهار واعترف باعتياده التواجد في الموقف المذكور لابتزاز السائقين وتحصيل مبالغ مالية منهم بأسلوب البلطجة، بعد إيهامهم كذباً بأنها "كارته رسمية" تابعة للحي، كما عُثر بحوزته على مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامي يوم الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

