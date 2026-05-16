إعلان

"كارتة وهمية".. الداخلية تضبط عاطلًا يفرض إتاوات على سائقي الميكروباص بطنطا

كتب : علاء عمران

04:00 م 16/05/2026 تعديل في 04:12 م

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر أحد المواطنين من قيام شخص بفرض إتاوات وتحصيل مبالغ مالية من قائدي سيارات الميكروباص بأحد المواقف في محافظة الغربية دون وجه حق.

وبالفحص والتحري، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في تحديد هوية المتهم وضبطه متلبساً، وتبين أنه (عامل "له معلومات جنائية مسجلة"، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا).

تحصيل أموال من السائقين بزعم أنها "كارتة"

وبمواجهة المتهم بمقطع الفيديو المتداول، انهار واعترف باعتياده التواجد في الموقف المذكور لابتزاز السائقين وتحصيل مبالغ مالية منهم بأسلوب البلطجة، بعد إيهامهم كذباً بأنها "كارته رسمية" تابعة للحي، كما عُثر بحوزته على مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامي يوم الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 16 مصابا في حادث مروع بالخليفة

"فيتامينات الموت".. كيف أنهى سائق توك توك حياة زوجته وطفليه في دمياط؟

"دش وتكييف فوق الهرم".. القصة الكاملة لفيديو أشعل السوشيال ميديا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

موقف سيارات أمن الغربية وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ضحك وعفوية"| رقص ياسمين صبري في جلسة تصوير بفرنسا- صور وفيديو
زووم

"ضحك وعفوية"| رقص ياسمين صبري في جلسة تصوير بفرنسا- صور وفيديو

رؤساء وسياسيون.. أشهر شخصيات شجعت الزمالك
مصراوي ستوري

رؤساء وسياسيون.. أشهر شخصيات شجعت الزمالك
هادية غالب تطلق مجموعة جديدة مايوهات المحجبات.. لن تتوقع سعره
الموضة

هادية غالب تطلق مجموعة جديدة مايوهات المحجبات.. لن تتوقع سعره

ياسمين صبري تنشر صورًا من مهرجان كان السينمائي.. والجمهور: قمر العالم
زووم

ياسمين صبري تنشر صورًا من مهرجان كان السينمائي.. والجمهور: قمر العالم
فاروق جعفر لـ مصراوي: هذه هي نقطة ضعف اتحاد العاصمة ولا بديل عن تتويج الزمالك
رياضة محلية

فاروق جعفر لـ مصراوي: هذه هي نقطة ضعف اتحاد العاصمة ولا بديل عن تتويج الزمالك

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

شاهد مباراة الزمالك ببلاش.. 5 طرق لضبط قناة تايم سبورت الأرضية