برج الجدي من الأبراج الترابية التي تُعرف بالجدية والطموح والقوة الداخلية، وغالبًا ما ترتبط مواليده بالعمل الدؤوب والنجاح التدريجي.

وعلى الساحة الفنية والموضة، برزت مجموعة من النجمات العالميات اللواتي وُلدن تحت هذا البرج، وجمعن بين الجمال الكلاسيكي والحضور القوي والشخصية العملية التي تعكس سمات الجدي بوضوح.

كيت ميدلتون

تُعتبر كيت ميدلتون واحدة من أشهر نساء العالم من مواليد برج الجدي، حيث تجمع بين الأناقة الملكية والبساطة الراقية، تُعرف بدقتها في اختيار إطلالاتها وحرصها على الظهور بشكل متوازن وهادئ، وهو ما يعكس طبيعة الجدي التي تميل إلى الانضباط والاتزان.

كيت موس

عارضة الأزياء الشهيرة كيت موس من أبرز جميلات برج الجدي في عالم الموضة، اشتهرت بأسلوبها المختلف الذي جمع بين الجرأة والبساطة، مما جعلها واحدة من أكثر الشخصيات تأثيرًا في صناعة الأزياء.

تُظهر سيرتها المهنية مزيجًا من الطموح والاستمرارية، وهي سمات ترتبط كثيرًا بمواليد الجدي الذين يسعون للنجاح طويل المدى في مجالاتهم.

نينا دوبريف

الممثلة نينا دوبريف تُصنف ضمن نجمات برج الجدي اللواتي يتمتعن بجاذبية هادئة وشخصية متزنة، اشتهرت بدورها في الأعمال الدرامية الشبابية، وتمكنت من بناء قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل حضورها الطبيعي وأدائها القوي.

فلورنس بيو

تُعد فلورنس بيو واحدة من الوجوه الصاعدة بقوة في السينما العالمية، وهي من مواليد برج الجدي أيضًا، تمتاز بإطلالاتها الجريئة وأدوارها القوية التي تعكس شخصية مستقلة وواثقة.

وقد ذُكرت ضمن قائمة النجمات اللواتي يمثلن برج الجدي في هوليوود بفضل نجاحها المتسارع وأسلوبها المختلف في اختيار أدوارها.

صفات برج الجدي

نقاط القوة لبرج الجدي

الصبر وتحمل المسؤولية

الجدية في التعامل مع الحياة

القدرة على التنظيم والتخطيط

الإصرار حتى تحقيق الهدف

نقاط الضعف:

رغم قوتهم، إلا أن مواليد الجدي قد يميلون أحيانًا إلى:

التشاؤم أو التفكير الزائد

الصرامة الزائدة مع النفس والآخرين

صعوبة التعبير عن المشاعر

