شهر مايو من الأشهر غير العادية على المستوى الفلكي، إذ يشهد مجموعة من الأحداث التي تؤثر على حياة الأفراد وعلى القرارات الاقتصادية والدولية.

في هذا الصدد، أشارت خبيرة الأبراج، وفاء حامد، إلى أن هذه الأحداث تمنح البعض فرصا للتقدم المالي والمهني، بينما تتطلب من الآخرين الحذر والانتباه.

ولادة القمر في برج الثور 16 مايو

تابعت لـ"مصراوي" أن القمر يصل منتصف شهر مايو إلى برج الثور، وهو موقع فلكي قوي يؤثر بشكل مباشر على المال والصحة والاستقرار المادي.

يُنصح خلال هذه الفترة بالتركيز على الأمور المالية المهمة، وتجنب المخاطرات غير المدروسة، إذ يمكن للطاقة الفلكية أن تدعم القرارات الحكيمة وتزيد من فرص النجاح المالي.

عبور المريخ والزهرة بين الأبراج 19 مايو

أهم حدث فلكي في هذا الشهر هو عبور المريخ والزهرة بين الأبراج، والذي يحدث يوم 19 مايو، هذا الحدث يمنح طاقة قوية في مراكز البيع والشراء والعقارات، ما يؤثر على السوق ويخلق فرصا استثنائية للصفقات والاستثمارات، لذلك يوصي بالتركيز على الفرص المالية والمهنية خلال هذا اليوم، والاستفادة من الحظ الفلكي.

الأبراج الأكثر حظا:

وفقا لحركة الكواكب، الأبراج التالية الأكثر حظا خلال شهر مايو:

برج الثور.

برج السرطان.

برج العذراء.

برج العقرب.

برج الجدي.

هذه الأبراج تتمتع بدعم قوي للطاقة المالية والمهنية، ما يجعلها أكثر قدرة على اتخاذ القرارات الصائبة خلال هذا الشهر.

لمعرفة حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. اضغط هنا