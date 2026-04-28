في فصل الصيف يهرب كثيرون من أشعة الشمس الحارقة إلى شواطئ البحار للاستمتاع بالمياه، وقضاء وقت مميز مع الأسرة.

ودائما ما تثير أسعار المصايف في الساحل الشمالي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي كل صيف، وتحديدا "الساحل الشرير"، الذي يمتد بداية من الكيلو 110 من ناحية مطروح، ويضم مارينا 7 هاسيندا وايت وباي وريد وجرين وبلو ومراسي وأمواج وسيشل، نظرا لارتفاعها، لكن ما هو سعر أغلى مصيف في مصر؟.

حقيقة أغلى مصيف في مصر



وبحسب موقع الحجز الشهير "بوكينج"، فإن أغلى مصيف في مصر، يتمثل في شاليه من غرفة واحدة "Furnished Chalet for Rent in Marassi Marina North coast-Egypt"، في العلمين بالساحل الشمالي وتحديدا سيدي عبدالرحمن، بسعر أكثر من 700 ألف جنيه لليلة الواحدة.

لكن خبراء في التسويق السياحي يؤكدون أن هذا الرقم مبالغ فيه، ولا يتناسب مع طبيعة هذه الوحدة، التي لا يمكن أن تتجاوز 15 ألف جنيه في الليلة الواحدة. ورجح الخبراء أن يكون ذلك مجرد إعلان للفت الأنظار وإثارة الجدل.

المكان



يقع مكان إقامة "Furnished Chalet for Rent in Marassi Marina North coast-Egypt" في العلمين في محافظة مطروح، ويوفر شرفة، توفر هذه الشقة إطلالة على الحديقة وحديقة ومسبحاً خاصاً وواي فاي مجاني.

توفر هذه الشقة إمكانية الوصول إلى تراس مع إطلالات على المسبح، وتتوفر (1) غرفة نوم، ومطبخ مجهز بالكامل، وجهاز تكييف، يوجد تلفزيون بشاشة مسطحة.

يبعد مكان إقامة "Furnished Chalet for Rent in Marassi Marina North coast-Egypt" مسافة 400 م عن Marassi Marina و35 كم عن بورتو مارينا، يقع مطار العلمين الدولي على بعد 37 كم من مكان الإقامة.

مواصفات أغلى مصيف



مطبخ خاص

مسبح خاص

شرفة

إطلالة على الحديقة

تكييف

تليفزيون

تراس

واي فاي مجانا

مطبخ

غسالة ملابس

ميكروويف.

سعر أغلى مصيف



بحسب موقع بوكينج، فإن تكلفة حجز الفيلا يوم واحد على سبيل المثال من "الخميس 23 يوليو إلى الجمعة 24 يوليو"، تصل إلى نحو 784,046 جنيها مصريا، بدلا من 980,075، علما بأن المكان يكفي 6 أفراد.

اقرأ أيضا:

"موانا".. 10 معلومات لا تعرفها عن أشهر بطلة في ديزني

"سندريلا".. أسرار لا تعرفها عن حياة أشهر أميرة في العالم