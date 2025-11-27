عندما تشعر بالخمول أو بضغط نفسي مفاجئ، يكون الحل أسرع مما تتوقع فبعض الأطعمة قادرة على منحك طاقة فورية وتحسين مزاجك خلال دقائق، بفضل مكوناتها التي تدعم صحة الدماغ والجسم معًا.

أطعمة قادرة على منحك طاقة فورية وتحسين مزاجك وفق "Healthline".

الموز

الموز من أقوى الأطعمة التي تعزّز المزاج، لاحتوائه على فيتامين B6 الضروري لإنتاج السيروتونين والدوبامين، وهما المسؤولان عن الإحساس بالراحة والسعادة.

كما يوفر الموز سكريات طبيعية وأليافًا تساعد على إطلاق الطاقة تدريجيًا، مما يمنحك نشاطًا ثابتًا دون شعور بالتعب المفاجئ.

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور مثل الجوز وبذور الشيا تُعد وجبة خفيفة مثالية، إذ تزود الجسم بالدهون الصحية والمعادن الأساسية التي تدعم وظائف الدماغ.

هذه العناصر تساعد على تحسين المزاج، وتمنحك طاقة طويلة الأمد وتعزز صحة الجهاز العصبي.

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل غنية بأحماض أوميجا-3 المعروفة بدورها الحيوي في صحة الدماغ وتنظيم النواقل العصبية المرتبطة بالمزاج.

كما تساعد هذه الدهون على مكافحة الالتهابات وتعزيز الشعور بالراحة والتوازن النفسي.

الخضراوات الورقية الداكنة

السبانخ والكرنب من أكثر الخضراوات فائدة للمزاج، فهي غنية بالفيتامينات والمغنيسيوم وحمض الفوليك، وكلها عناصر تساهم في إنتاج النواقل العصبية المسؤولة عن الشعور بالراحة.