نجح باحثون في University of Campinas بولاية ساو باولو البرازيلية في تطوير منتج مبتكر يمزج بين عسل النحل الأصلي غير اللاسع وقشور حبوب الكاكاو، وهي من المخلفات الناتجة عن صناعة الشوكولاتة.

وفقا لموقع dailymail، يمكن استهلاك المنتج مباشرة أو إضافته للأغذية ومستحضرات التجميل، ما يعكس توجها جديدا نحو الاستفادة من النفايات الزراعية وتحويلها إلى مواد ذات قيمة اقتصادية وصحية.

وقد نشرت نتائج الدراسة في مجلة ACS Sustainable Chemistry & Engineering، حيث حظيت بالاهتمام وتم عرضها على غلاف المجلة.

كيف يتم تحويل نفايات الكاكاو إلى عسل بنكهة الشوكولاتة؟



واعتمد الفريق على العسل كمذيب طبيعي صالح للأكل لاستخلاص المركبات الحيوية من قشور الكاكاو، بدلا من المذيبات الكيميائية التقليدية.

وباستخدام تقنية الموجات فوق الصوتية، تمكن الباحثون من استخراج مركبات منشطة مثل الثيوبرومين والكافيين، المرتبطة بفوائد محتملة لصحة القلب والأوعية الدموية.

كما أدت العملية إلى زيادة محتوى العسل من المركبات الفينولية المعروفة بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهاب، ما يعزز القيمة الغذائية والصحية للمنتج النهائي.

ما مميزات عسل الكاكاو بنكهة الشوكولاتة؟



وأظهرت الاختبارات الأولية أن المنتج يمكن أن يكتسب نكهة شوكولاتة واضحة تختلف حسب نسبة العسل إلى القشور.

وأشار الباحثون إلى أن جاذبية المنتج لا تقتصر على الطعم، بل تشمل احتواءه على مركبات نشطة بيولوجيا تجعله مناسبا للاستخدام الغذائي والتجميل.

وسجل الفريق براءة اختراع لعملية الاستخلاص، ويعمل بالتعاون مع وكالة الابتكار التابعة للجامعة لتسويق التكنولوجيا وربطها بالشركات الصناعية.



ويعمل الفريق حاليا على دراسة تأثير الموجات فوق الصوتية في القضاء على الكائنات الدقيقة داخل العسل، لتحسين الاستقرار وإطالة مدة الصلاحية.

كما من المتوقع اختبار استخدام العسل كمذيب طبيعي لاستخلاص مركبات مفيدة من مخلفات نباتية أخرى، مما يعزز الابتكار والاستدامة في الصناعات الغذائية والدوائية.

