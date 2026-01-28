رعب في قلب الطبيعة.. 5 حيوانات تتغذى على الدماء

تعتمد بعض الحيوانات على الدم كمصدر غذائي وهو سلوك طبيعي لا يعد مخيفا أو مرعبا بالنسبة لهم بل يعد ضمن قوانين الطبيعة.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أبرز 5 حيوانات تتغذى على الدماء، وفق ما كشف موقع "تايمز أوف إنديا".

الخفافيش

تعيش الخفافيش مصاصة الدماء في أمريكا الوسطى والجنوبية، ويوجد 3 أنواع فقط من الخفافيش تتغذى على الدم.

وتعتمد هذه الخفافيش على دم الحيوانات فقط، حيث تحدث جرحا صغيرا في الجلد وتمتص الدم بهدوء وغالبا لا يشعر الحيوان بالأمر.

البعوض

حشرات صغيرة جدا تتغذى على الدم وتوجد في كل مكان حول العالم باستثناء القارة القطبية الجنوبية.

وتتغذى إناث البعوض فقط على الدم لأنها تحتاجه لوضع البيض.

دودة العلق

تتغذى هذه الديدان على الدم، حيث تلتصق بالجسم باستخدام محاجمها "وهي أجزاء دائرية قوية تساعدها على الالتصاق بجلد الكائن الآخر أثناء التغذية".

القراد

طفيليات صغيرة جدا تتغذى على الدم، تستطيع العيش لأسابيع عديدة دون طعام وتتواجد في أماكن كثيرة.

الحلزونات

تعرف حلزونات مصاصة الدماء أو التريتونات الكاذبة، بأنها حلزونات مائية توجد في أجزاء من غرب إفريقيا.

وتعيش هذه الحلزونات في المناطق الصخرية والمرجانية، وتخرج غالبا في الليل.

وتتغذى على دماء الأسماك وقبل العض تفرز مادة تخدر الكائن الآخر، كما أنها تمتلك فم أنبوبي للوصول إلى الأوعية الدموية وإفراز مواد كيميائية للحفاظ على تدفق الدم.

