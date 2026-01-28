إعلان

مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال يناير 2026

كتب : محمد سامي

08:49 م 28/01/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، التي تمت على مدار شهر يناير من العام الحالي، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، التي تأتي في ضوء حِرصها الواضح على رصد الاستغاثات الطبية والتدخُل العاجل في الحالات الحرِجة، موجهًا باستمرار تعزيز دور اللجنة في تقديم الخدمات الصحية المتنوعة للمواطنين في المحافظات المختلفة، ومواصلة الاهتمام بالحالات التي تحتاج تدخلًا عاجلًا.

وأوضح الدكتور حسام المصري، من خلال التقرير، أن اللجنة حرصت خلال الشهر على الاستجابة السريعة للمواطنين وفقًا لظروف كل حالة؛ وقد تضمنت جهودها الرصد والاستجابة لعدد 1268 استغاثة عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وقد تم التعامل مع هذه الاستغاثات على النحو الأمثل.

وأضاف رئيس اللجنة الطبية العليا أن التعامل الفعال مع الاستغاثات المختلفة التي تم رصدها تضمن إصدار 232 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء. كما عملت اللجنة، خلال الشهر أيضًا، على توفير الإجراءات الطبية لـ 79 حالة للعلاج بالجاما نايف. إضافةً إلى قيامها بإصدار 39 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

ونوّه الدكتور حسام المصري أيضًا إلى أنه تم إصدار عدد 39 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة من رئيس الوزراء. فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 124 استغاثة تم رصدها والتعامل معها على مدار شهر يناير.

وأفاد رئيس اللجنة بأن جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات لتوفير الرعاية الطبية تضمنت تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 75 حالة مع تأهيلهم لاستخدامها خلال يناير. بالإضافة إلى إجراء الكشف على 3105 مواطنين ضمن قوافل اللجنة بمحافظة الوادي الجديد وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري.

اقرأ أيضاً:

برودة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

مجانًا.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات الدكتور حسام المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"اللاعبون يتعرضون لضغوط".. أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على بتروجيت
رياضة محلية

"اللاعبون يتعرضون لضغوط".. أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على بتروجيت

إيران: لا نرغب في الحرب ولكن ردنا على أي عمل عسكري سيكون حازما
شئون عربية و دولية

إيران: لا نرغب في الحرب ولكن ردنا على أي عمل عسكري سيكون حازما

"دخول سيارة الإسعاف".. سقوط مروع لمحمود حمادة لاعب المصري أمام سيراميكا
رياضة محلية

"دخول سيارة الإسعاف".. سقوط مروع لمحمود حمادة لاعب المصري أمام سيراميكا
ياسمين عبد العزيز في بيان: لن أسمح بالنيل من سمعتي الشخصية
زووم

ياسمين عبد العزيز في بيان: لن أسمح بالنيل من سمعتي الشخصية
"تسديدة العقرب".. 10 صور من فرصة آدم كايد الضائعة أمام بتروجيت
رياضة محلية

"تسديدة العقرب".. 10 صور من فرصة آدم كايد الضائعة أمام بتروجيت

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون