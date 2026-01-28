مباريات الأمس
"دخول سيارة الإسعاف".. سقوط مروع لمحمود حمادة لاعب المصري أمام سيراميكا

كتب : محمد عبد الهادي

08:52 م 28/01/2026 تعديل في 08:57 م
  عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    سقوط محمود حمادة لاعب المصري

شهدت مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي، سقوط مروع للاعب محمود حمادة على أرضية الملعب، مما أثار الفزع داخل الجماهير المتابعة للقاء.

ودخلت سيارة الإسعاف سريعًا لأرضية الملعب لإجراء الفحوصات الطبية للاعب محمود حمادة بعد سقوطه المروع وتعرضه للإغماء.

وسقط محمود حمادة لاعب المصري البورسعيدي بعد تدخل مع محمد عبدالله لاعب سيراميكا كليوباترا.

وعاد محمود حمادة للمشاركة في المباراة بعد الاستفاقة من حالة الإغماء وإجراء الإسعافات الأولية له خارج الملعب.

سقوط محمود حمادة لاعب المصري

