"اللاعبون يتعرضون لضغوط".. أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على بتروجيت

شهدت مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي، سقوط مروع للاعب محمود حمادة على أرضية الملعب، مما أثار الفزع داخل الجماهير المتابعة للقاء.

ودخلت سيارة الإسعاف سريعًا لأرضية الملعب لإجراء الفحوصات الطبية للاعب محمود حمادة بعد سقوطه المروع وتعرضه للإغماء.

وسقط محمود حمادة لاعب المصري البورسعيدي بعد تدخل مع محمد عبدالله لاعب سيراميكا كليوباترا.

وعاد محمود حمادة للمشاركة في المباراة بعد الاستفاقة من حالة الإغماء وإجراء الإسعافات الأولية له خارج الملعب.

إقرأ أيضًا:

مؤمن زكريا يقلق جماهير الكرة من داخل المستشفى (صورة)

"‏شيلة من الشاحن".. إبراهيم فايق يعلن موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد