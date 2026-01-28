"الدم بقى ميه".. مقتل شاب على يد شقيقه بسلاح أبيض في سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي شاب يبلغ من العمر 21 عامًا مصرعه متأثرًا بإصابته بسلاح أبيض "مطواة" على يد شقيقه، نتيجة خلافات أسرية، بمدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالواقعة، وتبين من التحريات الأولية مقتل "حسن. ع"، ويقيم بمنطقة كوبري الكشكي.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.