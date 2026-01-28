إعلان

محمد حسني رئيسًا لجهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالجيزة

كتب : محمد أبو بكر

08:51 م 28/01/2026

المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بتعيين محمد حسني، المشرف العام على تطوير ورفع كفاءة أعمال النظافة بالأنفاق ومدير مكتب المحافظ السابق، رئيسًا لجهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بمحافظة الجيزة، في إطار دعم منظومة المتابعة الميدانية وتعزيز كفاءة الأداء التنفيذي بالأجهزة التابعة للمحافظة.

يأتي ذلك خلفًا لأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة السابق، الذي بلغ سن التقاعد.

كان ترأس المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة؛ لمناقشة خطط واستعدادات استقبال شهر رمضان المبارك ومتابعة جهود توفير السلع الغذائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الشهر الكريم.

وقدم محافظ الجيزة، في مستهل الاجتماع، التهنئة إلى القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار المحافظ، إلى اقتراب الانتهاء من إقامة المعرض الرئيسي لـ"أهلًا رمضان" بمنطقة فيصل والمقرر افتتاحه منتصف شهر شعبان الجاري بالإضافة إلى افتتاح 20 معرضًا على مستوى المحافظة من خلال تقنية الفيديو كونفرانس وذلك للتوسع في إقامة معارض ومنافذ "أهلاً رمضان" بنطاق الأحياء والمراكز والمدن، بما يضمن وصول السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال النظافة بالأنفاق محمد حسني رئيسًا لجهاز التفتيش

