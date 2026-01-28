"تسديدة العقرب".. 10 صور من فرصة آدم كايد الضائعة أمام بتروجيت
كتب - محمد الميموني:
ظهر مهاجم منتخب فلسطين ونادي الزمالك آدم كايد، بأداء مميز في مباراة بتروجيت التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة ال١٦ من بطولة الدوري.
وشهد الشوط الأول فرصة ضائعة من اللاعب آدم كايد في الدقيقة 49، بعدما سدد كرة رائعة بكعب الحذاء على طريقة "تسديدة العقرب".
و ارتطمت الكرة بالعارضة لتضيع فرصة تسجيل هدف أكثر من رائع، ليكتفي الزمالك بهدفين نظيفين في شباك بتروجيت.