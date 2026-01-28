مباريات الأمس
الدوري المصري

بيراميدز

1 1
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

كوبنهاجن

"تسديدة العقرب".. 10 صور من فرصة آدم كايد الضائعة أمام بتروجيت

كتب : محمد الميموني

08:22 م 28/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك وبتروجيت (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك وبتروجيت (3)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك وبتروجيت (4)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك وبتروجيت (5)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك وبتروجيت (6)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك وبتروجيت (7)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك وبتروجيت (8)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك وبتروجيت (9)
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك وبتروجيت (10)

كتب - محمد الميموني:

ظهر مهاجم منتخب فلسطين ونادي الزمالك آدم كايد، بأداء مميز في مباراة بتروجيت التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة ال١٦ من بطولة الدوري.

وشهد الشوط الأول فرصة ضائعة من اللاعب آدم كايد في الدقيقة 49، بعدما سدد كرة رائعة بكعب الحذاء على طريقة "تسديدة العقرب".

و ارتطمت الكرة بالعارضة لتضيع فرصة تسجيل هدف أكثر من رائع، ليكتفي الزمالك بهدفين نظيفين في شباك بتروجيت.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مهاجم منتخب فلسطين مهاجم ادي الزمالك آدم كايد فرصة آدم كايد الضائعة الزمالك يفوز على بتروجيت بطولة الدوري الممتاز

