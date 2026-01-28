"فنادق 5 نجوم متنقلة".. أفخم 5 قطارات حول العالم (صور)

عندما تفكر في الرفاهية في السفر، ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ رحلات طيران باهظة الثمن أم وجهات سياحية شهيرة وعصرية؟ ماذا عن رحلات القطار؟ تخيل مقصورات داخلية من الخشب المصقول، وخدمة راقية، ومطاعم فاخرة، ومناظر طبيعية خلابة تتكشف ببطء من وراء النوافذ البانورامية، نعم، كل هذا في بعض من أفخم رحلات القطارات في العالم.

تحوّل هذه القطارات السفر بالسكك الحديدية إلى فندق خمس نجوم متنقل، حيث يجتمع التراث والحرفية والراحة على بعض من أجمل الطرق في العالم، من عبور الصحاري والجبال إلى التحليق فوق كروم العنب والغابات والساحل، توفر أفخم قطارات العالم طريقة لرؤية الوجهات بأناقة وخصوصية لا مثيل لهما، إليك خمسة من أشهر قطارات الرفاهية في العالم، حيث تكون الرحلة استثنائية تمامًا مثل الأماكن التي تمر بها، بحسب timesofindia.

قطار فينيسيا سيمبلون-أورينت إكسبريس، أوروبا

هذا القطار، بلا منازع، أشهر قطار فاخر في العالم، يجسد قطار فينيسيا سيمبلون-أورينت إكسبريس أناقة العصر الذهبي للسفر بالسكك الحديدية، هنا، يصعد الركاب إلى عربات مرممة على طراز آرت ديكو، ويتناولون أشهى المأكولات، ويبحرون عبر مناظر أوروبا الطبيعية براحة نادرة.

تشمل مساراته الكلاسيكية باريس إلى البندقية ولندن إلى البندقية، تتنوع مقصوراته بين مقصورات مزدوجة فخمة وأجنحة فخمة للغاية مجهزة بحمامات خاصة وخدمة خادم شخصي على مدار الساعة.

فخر إفريقيا – قطار روفوس، جنوب إفريقيا

يوصف قطار "فخر أفريقيا" بأنه أفخم قطار في العالم، إذ يقدم تجربة سفاري كلاسيكية بعربات مصممة على الطراز الإدواردي وتصميمات داخلية فاخرة من خشب الساج، يجوب القطار جنوب أفريقيا وزيمبابوي وزامبيا وتنزانيا، وتأخذك رحلاته عبر مناظر طبيعية خلابة، من كروم العنب في كيب تاون إلى شلالات فيكتوريا، مع خدمة راقية ومأكولات فاخرة على متنه.

قطار المهراجا السريع، الهند

يعرف قطار المهراجا إكسبريس غالبًا باسم "قطار الشرق السريع"، فهو يمزج بين الفخامة الهندية والخدمة العالمية، وحاز على لقب أفضل قطار فاخر في العالم عدة مرات، ويجوب مسارات تراثية عبر راجستان وشمال الهند، موفرًا رحلات مميزة، وتجارب طعام راقية، وأجنحة فخمة على متنه، ويعد من أغلى رحلات القطارات في الهند والعالم.

قطار ذا جان، أستراليا

يعد قطار "ذا جان" أحد أشهر الرحلات الفاخرة في أستراليا، حيث يعبر قلب أستراليا الأحمر الشاسع من أديليد إلى داروين، ويشتهر بأجنحته الخاصة الفسيحة، وإطلالاته البانورامية، وتجربة تناول الطعام الأنيقة والمريحة، ما يوفر طريقة فريدة لاستكشاف مناظر أستراليا النائية، من الصحاري إلى الأراضي الرطبة الاستوائية.

بلموند رويال سكوتسمان، اسكتلندا

يوصف قطار بيلموند رويال سكوتسمان غالبا بأنه منزل ريفي متنقل، ويشتهر برحلاته المميزة عبر المرتفعات الاسكتلندية، عادة ما يكون عدد الركاب على متنه قليلا، أضف إلى ذلك التصميمات الداخلية المريحة ذات الألواح الخشبية، وزيارات القلاع، والمناظر الطبيعية الخلابة للبحيرات والوديان، وكل ذلك مصحوبا بكرم الضيافة ووجبات الطعام الفاخرة، لتحصل على عطلة مثالية على عجلات.

أقرأ أيضًا:

خضار يقوي القلب والمناعة والعظام.. احرص على تناوله



تتخلص من الديون.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي بداية فبراير



بـ 900 مليون دولار.. أشهر تيك توكر في العالم يبيع صورة وجهه



ماذا يحدث لجسمك عند حبس البول؟.. احذر المخاطر



عادة طحن الأسنان.. إليك الأعراض والأسباب وطرق الوقاية









