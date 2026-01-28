الحشرات أكثر ذكاء مما نتصور.. أدمغتها تثير الدهشة

أظهرت دراسة علمية حديثة أن البعوض من أكثر الحشرات ذكاءً، ولديه قدرة على التعلم لم يسبق تقديرها، تمكنه من تجنب مصادر الخطر، بما في ذلك الأشخاص الذين يحاولون القضاء عليه.

ونشرت صحيفة Current Biology تفاصيل البحث الذي كشف أن البعوض قادر على ربط الروائح بمخاطر محتملة، مما يجعله يغير تفضيلاته عند اختيار ضحاياه، ويبتعد عن أي مصدر يهدد حياته.

التجربة العلمية

اعتمد الباحثون على تجربة مبتكرة تضمنت آلة تحاكي حركة اليد عند محاولة صيد البعوض، مع نشر رائحة الفئران قرب هذه الآلة.

وأظهرت النتائج أن البعوض ربط بين حركة الآلة، التي اعتبرها مصدر خطر، وبين رائحة الفئران، فتجنب الاقتراب منهما حفاظا على حياته.

وأوضحت الدراسة أن هذا الربط بين الخطر والرائحة يحدث فقط إذا كان مصدر التهديد من الثدييات، مثل الفئران، وهو ما يعكس حساسية البعوض لتفاصيل بيئته.

وقال عالم الأحياء جيف ريفيل، أحد المشاركين في الدراسة: "عندما يربط البعوض بين رائحة معينة وسلوك يشير إلى الخطر، تصبح استجابته لهذه الرائحة مشابهة لأكثر الروائح الطاردة فعالية"، مضيفا أن البعوض قادر على تذكر هذه الروائح لأيام عدة.

أهمية الاكتشاف

يسلط البحث الضوء على ذكاء البعوض ومرونته في التكيف مع المخاطر، ما يفسر صعوبة التخلص منه أحيانا بالرغم من محاولات الإنسان المتكررة.

ويمثل هذا الفهم خطوة مهمة نحو تطوير استراتيجيات أكثر فعالية للسيطرة على انتشار الأمراض التي تنقلها هذه الحشرات، مثل الملاريا وحمى الضنك.

