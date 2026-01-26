في عملية إنقاذ جوية نادرة، حبست أنفاس المتابعين، تمكن طيار مروحية من انتشال زوجين شابين بعد أن حاصرتهما مياه الفيضانات لأكثر من 27 ساعة فوق صخرة وسط نهر هائج في موزمبيق، في مهمة وصفت بأنها من أخطر عمليات الإنقاذ التي شهدتها المنطقة مؤخرا.

وأظهرت مشاهد مصورة، المروحية وهي تحلق على ارتفاع منخفض جدا فوق مياه نهر فوندوزي المتدفقة بعنف، بينما كان الطيار يصارع رياحا قوية للحفاظ على استقرار الطائرة وسط ظروف جوية قاسية، بحسب ما أوردته صحيفة ذا صن البريطانية.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى لحظة عبور الزوجين، وكلاهما في سن المراهقة، جسرا فوق النهر لشراء بعض الاحتياجات اليومية، قبل أن تفاجئهما سيول جارفة نتيجة أمطار غزيرة، جرفتهما بعيدا عن الجسر وأجبرتهما على الاحتماء بصخرة كبيرة في منتصف مجرى النهر.

وبالكاد تمكن الزوجان من التشبث بالصخرة، في منطقة تشتهر بانتشار التماسيح، فضلا عن وجود شلال خطير يبعد مسافة قصيرة، ينحدر بارتفاع يقارب 130 قدما، ما جعل الموقف أكثر تهديدا للحياة.

ومع استمرار الأمطار واشتداد الرياح التي بلغت سرعتها نحو 60 ميلا في الساعة، قضى الزوجان ليلة كاملة عالقين في العراء، بينما واصل منسوب المياه ارتفاعه، ما عرضهما لخطر الإصابة بانخفاض شديد في درجة حرارة الجسم.

ومع بزوغ فجر اليوم التالي داخل متنزه جورونجوسا الوطني، رصدهما أحد سكان القرى المجاورة وأطلق نداء استغاثة، وبسبب استحالة الوصول إليهما بالقوارب، تقرر تنفيذ عملية إنقاذ جوي باعتبارها الخيار الوحيد الممكن.

وأسندت المهمة إلى الطيار برنارد فيري، الذي وصل إلى الموقع ليجد المياه قد ارتفعت نحو ثلاثة أقدام حول الصخرة، فيما بدا الزوجان على وشك الانهيار بسبب البرد والإرهاق.

وبعد نزع أبواب الجانب الأيسر من المروحية، وضع فريق الإنقاذ خطة دقيقة لانتشال العالقين واحدا تلو الآخر، وسط مخاوف من فقدان التوازن أو الذعر، وهو ما كان سيؤدي إلى مأساة، خصوصا مع اقتراب الشلال الخطير على بعد نحو 100 متر فقط.

وأكد فيري أن العملية لم تحتمل أي خطأ، واصفا اللحظات بأنها شديدة التوتر، قبل أن تنتهي بنجاح تام، حيث نقل الزوجان جوا إلى الضفة الشمالية للنهر بسلام.

وفي موقف لافت بعد الهبوط، لاحظ الطيار أمرا غير متوقع، قائلا: "الأغرب أنهما ما زالا يحتفظان بالأغراض التي اشترياها قبل أن تجرفهما السيول".

اقرأ أيضا:

لماذا تختفي الأشياء وتظهر فجأة؟- خبيرة تكشف مفاجأة

لماذا ترى إعلان المنتج الذي كنت تفكر فيه على منصات التواصل الاجتماعي؟

"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان

"طوله 30 ألف كم ويمر عبر 15 دولة".. قصة أطول طريق في العالم

أغرب 4 تقاليد العالم.. من القفز فوق الرضع إلى معارك الطماطم