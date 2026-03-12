يلاحظ كثير من المسافرين أن مذاق الطعام على متن الطائرة يختلف عما اعتادوا عليه على الأرض، إذ تبدو بعض الأطعمة أقل نكهة أو مختلفة الطعم بشكل واضح.

وفقا لموقع تايمز أوف إنديا، فإن الضغط الجوي المنخفض والهواء الجاف داخل الطائرة يمكن أن يقللا من حساسية براعم التذوق والشم بنسبة قد تصل إلى 30%، وهو ما يفسر شعور بعض الركاب بأن الطعام أقل طعما أو مختلفا عما يتناولونه على الأرض.

لماذا يتغير الطعم في الطائرة؟



يرجع الخبراء هذا التغير إلى عدة عوامل علمية، أبرزها انخفاض مستوى الرطوبة داخل الطائرة، إذ تصل نسبة الرطوبة أحيانا إلى أقل من 20%، وهي نسبة أقل بكثير من الرطوبة الطبيعية على الأرض.

ويؤدي هذا الجفاف إلى جفاف الأنف والحلق، ما يضعف قدرة حاسة الشم على التقاط الروائح المرتبطة بالنكهة.

كما يلعب الضغط الجوي دورا مهما، فالمقصورة تكون مضغوطة لتشبه الارتفاع الذي يتراوح بين 1800 و2400 متر فوق سطح البحر، وهو ما يؤثر على وظائف الجسم المختلفة، ومنها التذوق.

إضافة إلى ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن الضوضاء المستمرة داخل الطائرة قد تؤثر أيضا على إدراك النكهات، حيث يمكن للصوت المرتفع أن يقلل من الشعور بالمذاق الحلو ويزيد الإحساس بالمذاق المر.

ما الأطعمة التي يتغير مذاقها في الطائرة؟



عصير الطماطم

يعد من أكثر المشروبات التي يفضلها الركاب على متن الطائرات، إذ يبدو مذاقه أكثر توازنا في الجو.

القهوة

يفقد الكثير من تفاصيل نكهته المميزة في الطائرة، وقد يبدو أكثر مرارة أو أقل جودة مقارنة بتناوله على الأرض.

الشوكولاتة

تنخفض قدرة اللسان على تذوق السكر أثناء الرحلات الجوية، ما يجعل الشوكولاتة تبدو أقل حلاوة.

الخبز والمعجنات

غالبا ما تبدو أكثر جفافا بسبب انخفاض الرطوبة في المقصورة، ما يقلل من الإحساس بطعمها الطبيعي.

الأطعمة الحارة

قد يشعر بعض الركاب بأن الأطعمة الحارة أقل قوة مما هي عليه على الأرض بسبب ضعف التذوق.

المشروبات الغازية

يختلف الإحساس بفقاعاتها نتيجة تغير الضغط الجوي، ما يجعلها تبدو أكثر حدة لدى بعض الأشخاص.

كيف تتعامل شركات الطيران مع هذه المشكلة؟



للتغلب على هذا التأثير، تحرص شركات الطيران على إعداد وجبات تحتوي على نكهات أقوى وتوابل أكثر، حتى يتمكن الركاب من الشعور بالمذاق رغم ضعف حاسة التذوق في الجو.

كما ينصح المسافرون بشرب كميات كافية من الماء أثناء الرحلة لتقليل تأثير الجفاف وتحسين الإحساس بالنكهات.

