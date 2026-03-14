موسكو- (د ب أ)

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، بأن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، تواصل عمليات البحث على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، عن أشخاص لتنفيذ هجمات إرهابية وأعمال تخريبية في روسيا.

وقال الجهاز في بيان: "يلفت جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مجددًا، انتباه المواطنين إلى حقيقة أن الاستخبارات الأوكرانية تواصل بحثها النشط عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة عن مرتكبين محتملين لهجمات إرهابية وأنشطة تخريبية بهدف الإضرار ببلادنا"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وحذّر الجهاز من أنه "سيتم تحديد جميع الأفراد الذين وافقوا على مساعدة العدو، وسيحاكمون، وهو ما يُعاقب عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى السجن المؤبد".

وفي وقت سابق اليوم السبت، ألقى الأمن الروسي القبض على مقيم أجنبي في مقاطعة تامبوف، لاستخدامه تطبيق "تليجرام" للتحريض على تنفيذ هجمات إرهابية ضد مسؤولين حكوميين.

ولطالما اتهمت موسكو أوكرانيا بالوقوف وراء العديد من عمليات الاغتيال أو محاولات للاغتيال داخل روسيا.

وكان آخر هذه العمليات إصابة نائب رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية، فلاديمير أليكسييف، بطلق ناري في فبراير الماضي داخل مبنى سكني في شمال شرق موسكو، ونقل إلى المستشفى.