جامعة العاصمة تطلق برنامجًا تدريبيًا للعلاج الجمعي للاضطرابات النفسية

كتب : عمر صبري

12:37 م 14/03/2026

أعلنت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة العاصمة، إطلاق برنامج تدريبي متخصص بعنوان "العلاج الجمعي مع الاضطرابات والأمراض النفسية"، يمتد على مدار أربعة أيام ويستمر لمدة 24 ساعة تدريبية.

يُحاضر في البرنامج الدكتور نصيف منقريوس، الأستاذ بقسم العمل مع الجماعات بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة العاصمة، والدكتورة أسماء عبد الوهاب عيسى، استشارية الطب النفسي وعضوة الجمعية الأمريكية للصحة النفسية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور زغلول عباس حسنين، عميد الكلية، والدكتورة صفاء خضير، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتهدف الورشة إلى تعزيز الفهم النظري والتطبيقي للعلاج الجمعي، حيث تتناول عددًا من المحاور العلمية المهمة، من بينها:

- مفهوم العلاج الجمعي وتاريخه وتطوره، والأطر النظرية المختلفة له.

- ديناميات المجموعات ومراحل تطورها والأدوار داخل المجموعة العلاجية.

- مهارات قيادة المجموعة وإدارة التفاعل بين الأعضاء، وبناء الجلسة العلاجية بطريقة علمية منظمة.

- أساليب إعادة المعالجة داخل المجموعة وكيفية توظيفها لدعم التغيير النفسي لدى المشاركين.

ويتطرق البرنامج كذلك إلى الاعتبارات الأخلاقية والمهنية في العمل العلاجي الجماعي، مثل السرية، وحدود المشاركة، وإدارة التحويلات المتبادلة، إلى جانب تقديم تطبيقات عملية ومحاكاة لجلسات علاجية (Role Play)، بما يسهم في تنمية المهارات التطبيقية للمشاركين.

