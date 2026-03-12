حقق سوق العقارات الفاخرة في مدينة لاس فيجاس الأمريكية صفقة لافتة، بعد بيع منزل حديث البناء مقابل 22.5 مليون دولار، ليصبح أكبر بيع سكني تشهده المدينة منذ صيف العام الماضي، بحسب ما أكده وكلاء العقارات المشاركون في الصفقة.

ويقع المنزل في مجتمع سمرلين الراقي غرب لاس فيجاس، وهو من المناطق السكنية الفاخرة التي تجذب المشترين الباحثين عن الخصوصية والمناظر الطبيعية الخلابة بالقرب من الجبال، وفقا لموقع "reviewjournal".

أين يقع المنزل الفاخر؟



يقع العقار داخل مجتمع Summit Club المغلق والفخم، وتحديدا في شارع ديسكفري بيك كورت، ضمن منطقة تقع في نهاية شارع مغلق، وهو ما يمنح السكان مستوى مرتفعا من الخصوصية والهدوء.

كما يطل المنزل على ملعب جولف خاص صممه المهندس الشهير توم فازيو، ويقع بالقرب من ناد خاص يضم مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية والخدمية.

ما تفاصيل ومساحة العقار؟



يمتد المنزل على مساحة تقارب 12 ألف قدم مربعة، أي ما يعادل " 1114.84 م"، ويتميز بتصميم عصري من طابقين يجمع بين الفخامة والحداثة.

كما يضم العقار عددا من المزايا البارزة، من بينها 6 غرف نوم واسعة، غرفة معيشة بارتفاع مزدوج، مدفأة رخامية تمتد من الأرض إلى السقف، إضافة إلى مساحات معيشة داخلية وخارجية مترابطة، حمام سباحة بحافة لا نهائية يطل على الجبال.

ويوفر أيضا إطلالات مميزة على الطبيعة المحيطة والجبال القريبة، وهو ما يعزز من قيمته العقارية.

ما أبرز المرافق الفاخرة داخل المنزل؟



يضم الطابق الرئيسي مجموعة من المساحات المصممة للراحة والترفيه، أبرزها جناح رئيسي تبلغ مساحته نحو 1500 قدم مربعة، أي نا يعادل "139.35 م"، ويحتوي على حمامين خاصين، إضافة إلى غرفة سينما منزلية، إضافة إلى بار خاص لاستقبال الضيوف وتنظيم المناسبات، وهو ما يعكس مستوى الرفاهية الذي تتميز به العقارات في هذه المنطقة.

متى تم طرح المنزل للبيع؟



عرض المنزل في السوق لأول مرة عام 2024 بسعر يقارب 28 مليون دولار، قبل أن يتم التوصل إلى الصفقة النهائية بعد فترة من التسويق في سوق العقارات الفاخرة.

ويؤكد وكلاء العقارات أن مثل هذه العقارات تجذب عادة مشترين من خارج الولاية، خاصة من كاليفورنيا، بسبب الضرائب المنخفضة ونمط الحياة الفاخر الذي توفره لاس فيجاس.

كيف يبدو سوق العقارات الفاخرة في لاس فيجاس؟



شهدت لاس فيغاس خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أسعار العقارات الفاخرة، مدفوعا بالطلب المتزايد على المجتمعات السكنية المغلقة التي توفر الخصوصية والخدمات الراقية.

وتعد صفقة بيع هذا المنزل مؤشرا واضحا على استمرار الطلب القوي على العقارات الفاخرة في المدينة، خاصة في مناطق مثل سمرلين التي تعد من أبرز الوجهات السكنية الراقية في الولاية.

اقرأ أيضا:

سلي صيامك: لماذا يدفن النمل موتاه بسرعة مذهلة؟

سلي صيامك: 10 صور لـ أصغر طائر على وجه الأرض

بقرة تنتظر صاحبها ساعة أمام مسجد في باكستان أثناء صلاة التروايح (فيديو)